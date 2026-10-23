Mamdani anunció que Nueva York dará comida gratis a perros y gatos en 22 puntos de la ciudad
La iniciativa municipal comenzó el 19 de octubre en los cinco distritos; las familias deben consultar los horarios, requisitos y disponibilidad de cada centro
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El alcalde Zohran Mamdani anunció una inversión de 500.000 dólares para ofrecer comida gratis para perros y gatos en 22 puntos de Nueva York. El programa comenzó formalmente el 19 de octubre de 2026 y suma productos para mascotas a las despensas comunitarias, con el objetivo de reducir las dificultades económicas de las familias que tienen animales.
Comida gratis a perros y gatos en Nueva York: así funciona el programa de Mamdani
Según informó la oficina del alcalde de Nueva York, la administración municipal destinó una partida especial para incorporar alimentos para mascotas a establecimientos que ya distribuyen productos de primera necesidad. El beneficio alcanza a los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island.
El anuncio del 15 de octubre también incluyó detalles sobre el financiamiento de la asistencia alimentaria. El gobierno municipal triplicó los fondos presupuestados para el programa Conexión Comunitaria de Alimentos (CFC, por sus siglas en inglés), que sostiene una red de más de 700 despensas.
Además, asignó US$78 millones para distribuir alimentos durante el año fiscal 2027. El nuevo servicio permite que las personas retiren productos para sus animales durante la misma visita que realizan para obtener comida para sus hogares.
Erin Dalton, comisionada del Departamento de Servicios Sociales de Nueva York (DSS, por sus siglas en inglés), destacó esta posibilidad como una forma de facilitar el acceso a la asistencia.
Por su parte, Mamdani explicó que la crisis del costo de vida también afecta a los animales domésticos. El alcalde expresó: “Ningún neoyorquino debería tener que elegir entre alimentarse a sí mismo o alimentar a sus mascotas”.
La ayuda económica para las familias con mascotas en Nueva York
La iniciativa busca reducir los gastos de cuidado de perros y gatos en Nueva York. Las autoridades señalaron que las dificultades para comprar alimentos pueden obligar a algunas familias a entregar sus animales a refugios.
Allie Taylor, directora de la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía (MOAW, por sus siglas en inglés), explicó que las dificultades económicas también pueden afectar el vínculo entre las personas y sus animales de compañía. La funcionaria destacó que el acceso a productos básicos puede evitar separaciones por motivos financieros.
La administración municipal también acordó con el Concejo Municipal de Nueva York inversiones en servicios de esterilización y castración. Esta medida forma parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la protección de los animales y reducir las dificultades que enfrentan sus propietarios.
Cuándo comienza la entrega de alimentos para mascotas en Nueva York
Aunque el inicio oficial del programa se fijó para el 19 de octubre, no todos los establecimientos contaban con los productos en esa fecha.
El medio ABC7 New York informó ese mismo día que algunas despensas ya habían recibido recursos para adquirir comida para animales, pero todavía esperaban los suministros. En ese momento, la llegada de los productos estaba prevista para aproximadamente dos semanas después.
En St. John’s Bread and Life, una organización de Brooklyn, el personal recibió un vale de US$17.000 para comprar alimentos destinados a mascotas.
Por su parte, The Campaign Against Hunger, también de Brooklyn, explicó que ya proporcionaba comida para animales antes del nuevo programa municipal. Sin embargo, necesitaba recurrir a subvenciones, fundaciones y donantes para sostener ese servicio.
Dónde conseguir comida gratis para perros y gatos en Nueva York: las 22 direcciones
El Departamento de Servicios Sociales publicó un mapa oficial con las direcciones y teléfonos de los establecimientos participantes. Los interesados deben comunicarse previamente con el centro más cercano para conocer los horarios, las condiciones de elegibilidad y la disponibilidad de productos.
Las autoridades aclararon que los días y horarios de atención pueden variar. El programa utiliza los centros de asistencia alimentaria de Nueva York que ya funcionan en distintos barrios.
El listado comprende seis establecimientos en Brooklyn, seis en Manhattan, cuatro en Queens, cuatro en El Bronx y dos en Staten Island.
El Bronx
Part of the Solution
2759 Webster Ave., 10458
929-566-7980
New York Common Pantry
1290 Hoe Ave., 10459
917-423-2701
Davidson Community Center
2038 Davidson Ave., 10453
718-731-6360
Kingsbridge Heights Community Center
3067 Kingsbridge Terrace, 10463
718-884-0700
Queens
First United Methodist Church of Jamaica
162-10 Highland Ave., 11432
718-739-2269
River Fund
89-11 Lefferts Blvd., 11418
718-442-1125
Yeshua Worldwide Ministries Food Pantry
7911 Caldwell Ave., 11379
347-507-1689
Hour Children Community Outreach
36-49 11th St., 11106
718-482-8226
Brooklyn
Community Help in Park Slope
200 Fourth Ave., 11217
718-237-2962
Metropolitan Council on Jewish Poverty
5361 Preston Court, 11234
718-763-5318
On the Go Relief
2832 Fulton St., 11207
347-946-2914
St. John’s Bread & Life Food Pantry
795 Lexington Ave., 11221
718-574-0058
The Campaign Against Hunger
2004 Fulton St., 11233
718-773-3551
YMCA Community Market
2980 West 29th St., 11224
718-215-6910
Manhattan
Holy Apostles Soup Kitchen Pantry
296 Ninth Ave., 10001
646-998-6105
New York Common Pantry
8 East 109th St., 10029
917-720-9700
St. Clements Food Pantry
423 West 46th St., 10036
212-246-7277
The Father’s Heart Ministries
543-545 East 11th St., 10009
212-375-1765
The Lower Eastside Girls Club
402 East 8th St., 10009
212-982-1633
Trinity’s Services and Food for the Homeless
602 East 9th St., 10009
212-228-5254
Staten Island
Project Hospitality
205 Canal St., 10304
718-815-0800
Feeding with TLC
309 St. Paul’s Ave., 10304
718-447-0526