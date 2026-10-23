Mamdani anunció que Nueva York dará comida gratis a perros y gatos en 22 puntos de la ciudad

El alcalde Zohran Mamdani anunció una inversión de 500.000 dólares para ofrecer comida gratis para perros y gatos en 22 puntos de Nueva York. El programa comenzó formalmente el 19 de octubre de 2026 y suma productos para mascotas a las despensas comunitarias, con el objetivo de reducir las dificultades económicas de las familias que tienen animales.

Comida gratis a perros y gatos en Nueva York: así funciona el programa de Mamdani

Según informó la oficina del alcalde de Nueva York, la administración municipal destinó una partida especial para incorporar alimentos para mascotas a establecimientos que ya distribuyen productos de primera necesidad. El beneficio alcanza a los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island.

El gobierno de Zohran Mamdani busca evitar que las dificultades económicas obliguen a los neoyorquinos a entregar sus mascotas a refugios Canva

El anuncio del 15 de octubre también incluyó detalles sobre el financiamiento de la asistencia alimentaria. El gobierno municipal triplicó los fondos presupuestados para el programa Conexión Comunitaria de Alimentos (CFC, por sus siglas en inglés), que sostiene una red de más de 700 despensas.

Además, asignó US$78 millones para distribuir alimentos durante el año fiscal 2027. El nuevo servicio permite que las personas retiren productos para sus animales durante la misma visita que realizan para obtener comida para sus hogares.

Erin Dalton, comisionada del Departamento de Servicios Sociales de Nueva York (DSS, por sus siglas en inglés), destacó esta posibilidad como una forma de facilitar el acceso a la asistencia.

Por su parte, Mamdani explicó que la crisis del costo de vida también afecta a los animales domésticos. El alcalde expresó: “Ningún neoyorquino debería tener que elegir entre alimentarse a sí mismo o alimentar a sus mascotas”.

La ayuda económica para las familias con mascotas en Nueva York

La iniciativa busca reducir los gastos de cuidado de perros y gatos en Nueva York. Las autoridades señalaron que las dificultades para comprar alimentos pueden obligar a algunas familias a entregar sus animales a refugios.

Allie Taylor, directora de la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía (MOAW, por sus siglas en inglés), explicó que las dificultades económicas también pueden afectar el vínculo entre las personas y sus animales de compañía. La funcionaria destacó que el acceso a productos básicos puede evitar separaciones por motivos financieros.

La administración municipal también acordó con el Concejo Municipal de Nueva York inversiones en servicios de esterilización y castración. Esta medida forma parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la protección de los animales y reducir las dificultades que enfrentan sus propietarios.

Cuándo comienza la entrega de alimentos para mascotas en Nueva York

Aunque el inicio oficial del programa se fijó para el 19 de octubre, no todos los establecimientos contaban con los productos en esa fecha.

El medio ABC7 New York informó ese mismo día que algunas despensas ya habían recibido recursos para adquirir comida para animales, pero todavía esperaban los suministros. En ese momento, la llegada de los productos estaba prevista para aproximadamente dos semanas después.

En St. John’s Bread and Life, una organización de Brooklyn, el personal recibió un vale de US$17.000 para comprar alimentos destinados a mascotas.

Por su parte, The Campaign Against Hunger, también de Brooklyn, explicó que ya proporcionaba comida para animales antes del nuevo programa municipal. Sin embargo, necesitaba recurrir a subvenciones, fundaciones y donantes para sostener ese servicio.

Dónde conseguir comida gratis para perros y gatos en Nueva York: las 22 direcciones

El Departamento de Servicios Sociales publicó un mapa oficial con las direcciones y teléfonos de los establecimientos participantes. Los interesados deben comunicarse previamente con el centro más cercano para conocer los horarios, las condiciones de elegibilidad y la disponibilidad de productos.

El Departamento de Servicios Sociales de Nueva York publicó un mapa con las direcciones y los números telefónicos de los establecimientos participantes nyc.gov

Las autoridades aclararon que los días y horarios de atención pueden variar. El programa utiliza los centros de asistencia alimentaria de Nueva York que ya funcionan en distintos barrios.

El listado comprende seis establecimientos en Brooklyn, seis en Manhattan, cuatro en Queens, cuatro en El Bronx y dos en Staten Island.

El Bronx

Part of the Solution 2759 Webster Ave., 10458 929-566-7980 New York Common Pantry 1290 Hoe Ave., 10459 917-423-2701 Davidson Community Center 2038 Davidson Ave., 10453 718-731-6360 Kingsbridge Heights Community Center 3067 Kingsbridge Terrace, 10463 718-884-0700

Queens

First United Methodist Church of Jamaica 162-10 Highland Ave., 11432 718-739-2269 River Fund 89-11 Lefferts Blvd., 11418 718-442-1125 Yeshua Worldwide Ministries Food Pantry 7911 Caldwell Ave., 11379 347-507-1689 Hour Children Community Outreach 36-49 11th St., 11106 718-482-8226

Brooklyn

Community Help in Park Slope 200 Fourth Ave., 11217 718-237-2962 Metropolitan Council on Jewish Poverty 5361 Preston Court, 11234 718-763-5318 On the Go Relief 2832 Fulton St., 11207 347-946-2914 St. John’s Bread & Life Food Pantry 795 Lexington Ave., 11221 718-574-0058 The Campaign Against Hunger 2004 Fulton St., 11233 718-773-3551 YMCA Community Market 2980 West 29th St., 11224 718-215-6910

Manhattan

Holy Apostles Soup Kitchen Pantry 296 Ninth Ave., 10001 646-998-6105 New York Common Pantry 8 East 109th St., 10029 917-720-9700 St. Clements Food Pantry 423 West 46th St., 10036 212-246-7277 The Father’s Heart Ministries 543-545 East 11th St., 10009 212-375-1765 The Lower Eastside Girls Club 402 East 8th St., 10009 212-982-1633 Trinity’s Services and Food for the Homeless 602 East 9th St., 10009 212-228-5254

Staten Island