Es oficial: Mamdani anuncia un plan para sumar familias que necesitan guardería gratuita en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó la entrega de cuidado infantil gratuito para niños de familias de bajos ingresos. La cobertura abarca a niños de seis semanas a 13 años.

Qué se sabe de la nueva iniciativa de Zohran Mamdani que implica guarderías gratuitas

Mamdani anunció el proyecto en una conferencia de prensa. Allí, anunció que se trasladará a más de 10.000 niños fuera de la lista de espera del Programa de Asistencia de Cuidado Infantil (CCAP, por sus siglas en inglés) para otorgarles vales de subsidio.

“Para las familias que luchan por llegar a fin de mes, el acceso a los vales representa una verdadera transformación. Ess un paso fundamental para garantizar que ninguna familia se quede atrás en nuestro camino hacia el cuidado infantil universal”, dijo el alcalde.

“Criar una familia en la ciudad más rica del país más rico nunca debería ser motivo de temor, estrés y preocupación. Trabajaremos para asegurar que la ciudad de Nueva York sea un lugar del que las familias se sientan orgullosas de llamar hogar”, luego agregó.

Según el alcalde de NYC, se trasladará a más de 10.000 infantes fuera de la lista de espera del Programa de Asistencia de Cuidado Infantil (CCAP, por sus siglas en inglés) para otorgarles bonos de subsidio Freepick

El programa está respaldado por una inversión inicial de US$1200 millones otorgada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de los cuales, US$475 millones se destinan a los bonos de CCAP.

Cuáles son los criterios para obtener el programa de cuidado infantil en NYC

Según la administración Mamdani, la cobertura abarca a niños desde las seis semanas hasta los 13 años, y se extiende hasta los 19 años para niños con necesidades especiales.

El programa de cuidado infantil abarca a niños desde las seis semanas hasta los 13 años Magnific

La Administración de Servicios para Niños (ACS, por sus siglas en inglés) se va a contactar con las familias beneficiadas de forma progresiva. Sin embargo, se dará prioridad a aquellas cuyos ingresos se encuentren por debajo del 300% de la línea de pobreza federal.

Antecedentes del anuncio de Mamdani que beneficia a las familias con niños

La medida se complementa con el lanzamiento del programa 2-K, una iniciativa entre la Gran Manzana y el estado de Nueva York que ofrece educación gratuita para niños de dos años.

En su lanzamiento inicial, se otorgaron ofertas a más de 2000 infantes. Esto representa un ahorro directo de cerca de US$20.000 al año para las familias trabajadoras.

Kathy Hochul y Zohran Mamdani lanzaron el programa 2-K para ofrecer cuidado gratuito a niños de dos años nycmayorsoffice

“Miles de familias de toda la ciudad de Nueva York están solicitando inscribir a sus hijos de dos años en programas de cuidado infantil, lo que demuestra que esta es la clase de oportunidad que las familias han esperado durante generaciones”, dijo Hochul, según un comunicado de prensa.

Luego agregó: “Formar una familia mientras trabajaba a tiempo completo fue algo casi imposible para mí. Por eso me he propuesto garantizar que ningún padre o madre tenga que elegir entre su carrera profesional y sus hijos”.

El programa 2-K comenzó en cinco distritos escolares piloto y ofreció atención en centros de cuidado infantil autorizados y hogares de cuidado familiar.