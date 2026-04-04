Hasta US$450 por mascota: la propuesta de ley en Nueva York que beneficiaría a quienes tengan gatos o perros

El proyecto A05340, presentado en la Asamblea del estado de Nueva York y patrocinado por el demócrata Steven Raga, propone crear un crédito fiscal de hasta 450 dólares por mascota, en caso de ser aprobado, para cubrir gastos vinculados al cuidado de gatos y perros. La iniciativa fue introducida el 13 de febrero de 2025 y se encuentra en tratamiento en el comité de Medios y Arbitrios.

¿Qué establece el proyecto A05340 sobre gastos de mascotas?

La propuesta modifica la sección 606 de la ley impositiva estatal para incorporar un crédito fiscal destinado a propietarios de mascotas domésticas.

El tope anual es diferenciado según la cantidad de ejemplares en el hogar Freepick

El beneficio se aplicaría sobre el costo real de mantener hasta dos animales por hogar. El monto del crédito se dividiría en dos categorías:

Hasta US$150 por gastos cotidianos

Hasta US$300 por gastos médicos o veterinarios

El límite total alcanzaría:

US$450 por una mascota al año

US$900 por dos mascotas al año

El alcance del crédito fiscal para dueños de gatos y perros en Nueva York

El proyecto define qué se considera una mascota doméstica. Incluye exclusivamente perros y gatos mantenidos con fines de compañía dentro o cerca del hogar. Quedan excluidos:

Animales en hospitales veterinarios

Animales utilizados en investigación

Perros o gatos criados con fines comerciales

Perros de trabajo policial o de detección

Además, el contribuyente deberá presentar pruebas de propiedad del animal y de los gastos realizados para acceder al beneficio.

El listado abarca alimentos, higiene y accesorios esenciales Freepick

El texto especifica qué costos pueden incluirse dentro del crédito fiscal. Entre los gastos médicos o veterinarios se incluyen:

Exámenes anuales

Medicación

Atención de emergencia

Estudios y pruebas indicadas por veterinarios

En cuanto a los gastos cotidianos, el proyecto contempla:

Alimentos

Cajas de transporte

Correas y arneses

Cajas de arena y arena sanitaria

Collares

Productos de higiene

Juguetes

La justificación de la ley para gastos de animales en Nueva York

El memorando que acompaña la iniciativa enfatiza un aumento sostenido en los costos asociados al cuidado de mascotas. En ese sentido, explica que

Los precios veterinarios aumentaron más de 60% en 2024

El costo de alimentos para mascotas subió 23% entre 2020 y 2023

En 2021, el gasto promedio anual en comida fue de US$310 para gatos y US$339 para perros

El documento agrega que el gasto promedio en atención veterinaria fue de US$326 en 2021. Este valor representa cerca de un tercio del gasto total en mascotas.

La situación actual del proyecto en la Asamblea

El proyecto A05340 fue presentado el 13 de febrero de 2025. En cuanto a su trámite legislativo:

Fue referido al comité de Medios y Arbitrios el 13 de febrero de 2025

Volvió a ser remitido al mismo comité el 7 de enero de 2026

El texto establece que, de aprobarse, la ley entrará en vigor de forma inmediata y se aplicará a partir de los años fiscales que comiencen después del 1° de enero de 2026.

El proyecto define qué animales califican como mascotas domésticas Freepick

Quién es Steven Raga, el legislador que impulsa la ley para dueños de mascotas

El asambleísta Steven Raga representa al Distrito 30 en la Asamblea del Estado de Nueva York, que abarca barrios de Queens como Woodside, Elmhurst, East Elmhurst, Maspeth y Jackson Heights.

Con más de dos décadas de experiencia en el servicio público, desarrolló su carrera en organizaciones sin fines de lucro, en políticas de salud, defensa de comunidades inmigrantes y trabajo legislativo, explica en su perfil de la Asamblea del Estado de Nueva York.

Antes de ocupar su banca, fue jefe de gabinete del asambleísta Brian Barnwell y lideró iniciativas vinculadas a pequeñas empresas, programas comunitarios y participación ciudadana. También trabajó en entidades como AARP y la Fundación Susan G. Komen, con foco en políticas públicas y derechos sociales.