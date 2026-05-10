Dónde entregan comida gratis en Nueva York durante la semana del 11 al 15 de mayo de 2026: horario y requisitos
También sigue en funcionamiento el sistema itinerante de distribución de alimentos, una modalidad al aire libre inspirada en los mercados comunitarios
Los neoyorquinos que atraviesan una situación de inseguridad alimentaria podrán recibir durante la semana del 11 al 15 de mayo desayunos, almuerzos, cenas y bolsas de comida gratuitas en distintos puntos de la ciudad de Nueva York. Los programas funcionarán con horarios distribuidos entre la mañana y la noche en Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx.
Qué organizaciones entregarán comida gratis en Nueva York durante mayo de 2026
El relevamiento fue realizado a partir de los programas y cronogramas publicados por Food Bank For New York City y New York Common Pantry, dos organizaciones comunitarias que desarrollan programas de asistencia en distintos sectores de la ciudad.
Food Bank For New York City indicó que colabora con casi 800 grupos asociados para facilitar despensas comunitarias, comidas calientes, apoyo nutricional y asistencia vinculada con beneficios alimentarios. La entidad señaló que sus servicios están dirigidos a familias, estudiantes, trabajadores y adultos mayores que enfrentan dificultades para acceder a alimentos.
A su vez, New York Common Pantry informó que mediante su programa Choice Pantry entrega productos frescos y nutritivos sin costo para participantes que reúnen las condiciones requeridas. La institución también mantiene distribución de bolsas de emergencia, servicio de comidas calientes y asistencia para hogares y personas que necesitan apoyo alimentario.
Qué requisitos y documentos exigen las despensas comunitarias de Nueva York
El Food Bank of Central New York explicó que las personas que asistan por primera vez a una despensa comunitaria podrían tener que informar los ingresos de su hogar, aunque aclaró que no será necesario presentar comprobantes. Según la organización, ese dato se utiliza para conectar a las familias con otros recursos disponibles en la comunidad.
La entidad también indicó que algunos centros podrían solicitar una prueba de residencia. Para cumplir con ese requisito, las personas pueden presentar una carta, factura o correspondencia que incluya su nombre y dirección actual. En los casos de hogares con varios integrantes, también podrían pedir documentación vinculada con las demás personas que viven en la vivienda.
Para menores de edad, el banco de alimentos señaló que las familias pueden utilizar documentos como certificados de nacimiento, boletines escolares o facturas médicas.
Lista completa de despensas y puntos de entrega de comida gratis en Nueva York
Entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo funcionarán distintos puntos de distribución de alimentos frescos y productos básicos en Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx.
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario
Community Impact Food Pantry
616 West 114th Street, Manhattan
lunes, miércoles y jueves
11 a 14 hs
The Lower Eastside Girls Club
402 East 8th Street, Manhattan
miércoles
11 a 14 hs
Sephardic Bikur Holim
425 Kings Highway, Brooklyn
lunes a jueves
9 a 17 hs
Sephardic Bikur Holim
425 Kings Highway, Brooklyn
viernes
9 a 13 hs
YMCA Community Market – Coney Island YMCA
2980 West 29th Street, Brooklyn
lunes, miércoles, jueves y viernes
15 a 17 hs
YMCA Community Market – Coney Island YMCA
2980 West 29th Street, Brooklyn
martes
14.30 a 16.30 hs
Vision Urbana, Inc.
66 Essex Street, Manhattan
martes
11 a 13 hs
Vision Urbana, Inc.
66 Essex Street, Manhattan
miércoles y jueves
8 a 15 hs
Christian Pentecostal Church
910 Richmond Road, Staten Island
martes
2 a 19 hs
Christian Pentecostal Church
910 Richmond Road, Staten Island
miércoles
16 a 19.30 hs
Catholic Charities of Staten Island (CCSI)
120 Anderson Avenue, Staten Island
jueves
10 a 12 hs
Sam Field
58-25 Little Neck Parkway, Queens
lunes
11 a 19 hs
Sam Field
58-25 Little Neck Parkway, Queens
martes a viernes
8 a 14 hs
New Life Holiness Caring Hands Food Pantry
4401 Barnes Avenue, Bronx
jueves
7.30 a 10.30 hs
St. John’s Bread and Life
795 Lexington Avenue, Brooklyn
lunes a jueves
8 a 14 hs
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
602 East 9th Street, Manhattan
lunes a viernes
12.30 a 13.30 hs
Holy Apostles Soup Kitchen
296 9th Avenue, Manhattan
martes a jueves
9.30 a 11 hs y 13.30 a 15 hs
The Salvation Army Jamaica Citadel
90-23 161st Street, Queens
lunes a viernes
9 a 16 hs
United Methodist Center in Far Rockaway
1032 Beach 19th Street, Queens
martes y jueves
9.30 a 11 hs y 13.30 a 16 hs
St. Luke’s Senior Community Program
777 East 222nd Street, Bronx
miércoles
8 a 10 hs
Los lugares de Nueva York donde dan desayunos gratuitos esta semana
Varias organizaciones mantendrán programas matutinos durante la semana.
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario
East 233rd Street Senior Center
732 East 233rd Street, Bronx
miércoles y jueves
8.30 a 14 hs
Crossroads Community Services Inc.
108 East 51st Street, Manhattan
lunes y miércoles
7.30 a 8.30 hs
Korean American Senior Center - Flushing
42-15 166th Street, Queens
lunes a viernes
8.30 a 17 hs
St. John’s Bread and Life
795 Lexington Avenue, Brooklyn
lunes a jueves
9 a 12.30 hs
Qué organizaciones ofrecen almuerzos gratis en Nueva York
Distintos espacios comunitarios continuarán con servicios de almuerzo durante mayo.
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario
Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.
602 East 9th Street, Manhattan
lunes a viernes
11 a 12 hs
St. Luke’s Senior Community Program
777 East 222nd Street, Bronx
lunes a viernes
8 a 13.30 hs
The Salvation Army Jamaica Citadel
90-23 161st Street, Queens
lunes a viernes
9 a 16 hs
Holy Apostles Soup Kitchen
296 9th Avenue, Manhattan
lunes a viernes
10.30 a 12.30 hs
United Methodist Center in Far Rockaway
1032 Beach 19th Street, Queens
lunes, miércoles y viernes
12 a 13 hs
United Methodist Center in Far Rockaway
1032 Beach 19th Street, Queens
martes y jueves
12.30 a 13.30 hs
Los puntos de Nueva York con cenas y comidas calientes gratuitas
Algunas organizaciones mantendrán programas de comidas calientes y atención nocturna.
|Organización
|Dirección
|Día
|Horario
Grand Central Food Program
210 East 124th Street, Manhattan
todos los días
17.30 a 22 hs
United Methodist Center in Far Rockaway
1032 Beach 19th Street, Queens
lunes a jueves
16.30 a 17.30 hs
Pathhseo, Inc.
1357 Southern Blvd, Bronx
viernes
16 a 19 hs
New York Common Pantry
8 East 109th Street, East Harlem
lunes a viernes
14.30 a 15.30 hs
Cómo acceder a los programas de comida gratis del New York Common Pantry
New York Common Pantry mantiene esta semana sus servicios de asistencia alimentaria en East Harlem y el Bronx para hogares y personas que atraviesan dificultades para acceder a comida.
|Servicio
|Dirección
|Días
|Horario
Choice Pantry
8 East 109th Street, East Harlem
miércoles a sábado
10 a 14 hs
Bolsas de alimentos de emergencia
1290 Hoe Avenue, Bronx
martes a sábado
10 a 14 hs
Distribución principal de alimentos
1290 Hoe Avenue, Bronx
jueves a sábado
10 a 14 hs
Comidas calientes
8 East 109th Street, East Harlem
lunes a viernes
14.30 a 15.30 hs
Para acceder a estas iniciativas, las personas interesadas deberán presentar una identificación con foto de todos los adultos del hogar, documentación de los menores —como certificado de nacimiento o carta escolar— y un comprobante de domicilio, como recibo de alquiler o contrato de arrendamiento.
Esa documentación debe presentarse en los servicios de inscripción y atención de casos que funcionan en East Harlem de lunes a sábado entre las 9 y las 16 hs y en el Bronx de martes a sábado entre las 9 y las 14 hs.
Dónde están las despensas móviles de Food Bank For New York City en mayo de 2026
Food Bank For New York City también continuará durante mayo con su sistema itinerante de entrega de alimentos, una modalidad al aire libre inspirada en los mercados comunitarios de la ciudad. Según detalló la entidad, estos puntos ofrecen frutas y verduras de temporada, productos no perecederos y proteínas congeladas.
La institución indicó que, según la disponibilidad de cada jornada, también pueden encontrarse pañales, insumos para bebés, artículos de higiene personal, comida para mascotas y otros productos de apoyo comunitario. Entre el 11 y el 15 de mayo habrá operativos en el Bronx y Queens.
|Fecha
|Lugar
|Dirección
|Distrito
|Horario
martes 12 de mayo
J. HS James M. Kieran
1025 Morrison Avenue
Bronx
11 a 13 hs
miércoles 13 de mayo
Travers Park Mobile Pantry
33-34 77th Street
Queens
12 a 14 hs
La organización recomendó asistir 30 minutos antes del inicio de cada jornada y llevar una bolsa reutilizable o carrito para transportar los productos. También aclaró que los alimentos estarán disponibles hasta agotar existencias y que las personas pueden asistir a más de un operativo móvil durante el mes.
