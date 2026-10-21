Mamdani apuesta por una industria y que los neoyorquinos obtengan ganancias: “Negociamos una participación del 15%”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un acuerdo con la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés) para que el municipio participe de los beneficios económicos que genere una nueva instalación dedicada a la tecnología cuántica. La iniciativa contempla una inversión pública de US$29,2 millones y establece que la ciudad recibirá una parte de determinados ingresos derivados de la propiedad intelectual desarrollada en el centro.

Qué significa el acuerdo de Mamdani sobre la tecnología cuántica

En un mensaje en X, publicado el 15 de octubre, Mamdani afirmó: “La tecnología cuántica está a punto de convertirse en una industria de varios billones de dólares en los próximos años. Creemos que los neoyorquinos deberían compartir esas ganancias”. Luego explicó: “Por eso negociamos que los neoyorquinos tengan puestos en el consejo y una participación del 15% en la propiedad intelectual que surja de la instalación de fabricación cuántica de NYU”.

Zohran Mamdani anunció que Nueva York negoció tres puestos en el consejo asesor del nuevo centro cuántico de NYU y una participación del 15% en determinados ingresos por propiedad intelectual generados con herramientas financiadas por la ciudad. @NYCMayor

El acuerdo, anunciado oficialmente por la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (Nycedc, por sus siglas en inglés), establece que el municipio recibirá el 15% de los ingresos de la administración central de NYU derivados de tecnologías desarrolladas en QFab con herramientas financiadas por la ciudad. También contempla tres puestos municipales en el Consejo Asesor Ejecutivo de la instalación.

El porcentaje se aplica a los ingresos contemplados en el convenio, que pueden incluir regalías, licencias y otros pagos vinculados con la propiedad intelectual que cumpla las condiciones establecidas.

Nueva York invertirá US$29,2 millones en el centro de tecnología cuántica

El gobierno municipal destinará US$29,2 millones a la creación del Quantum Fabrication Facility (QFab), un laboratorio que funcionará en Manhattan. La inversión total prevista asciende a US$284 millones. La ciudad aportará US$29,2 millones y NYU contribuirá con los US$255 millones restantes, entre inversión de capital y gastos operativos durante diez años.

La instalación estará ubicada en el edificio de NYU situado en 770 Broadway y contará con 23.000 pies cuadrados (unos 2137 metros cuadrados) de espacio para fabricación, pruebas y desarrollo de componentes. Su apertura está prevista para comienzos de 2030, según el anuncio de Mamdani.

QFab estará orientado a investigadores, profesores, estudiantes, empresas emergentes y compañías que necesiten equipos especializados para desarrollar y probar dispositivos cuánticos. El proyecto también prevé facilitar el acceso a esas instalaciones para estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y empleo en el sector.

La iniciativa busca reducir el elevado costo de los equipos de fabricación y prueba, que puede impedir que las empresas emergentes accedan a la infraestructura necesaria para crear prototipos.

Por qué la tecnología cuántica podría generar billones de dólares en Nueva York

La apuesta de Mamdani se apoya en las proyecciones de crecimiento de una industria que todavía se encuentra en desarrollo. Según el anuncio de la Nycedc, la tecnología cuántica podría generar hasta US$2,7 billones en valor económico global para 2035.

El Quantum Fabrication Facility se construirá en Manhattan con una inversión total de US$284 millones. El proyecto contempla una contribución municipal de US$29,2 millones y tiene prevista su apertura en 2030. Gobierno de Nueva York

La computación cuántica utiliza principios de la física cuántica para abordar determinados problemas que resultan difíciles de resolver con computadoras convencionales. Otras aplicaciones potenciales incluyen sensores de alta precisión, comunicaciones más seguras y avances en el diseño de materiales y medicamentos.

Uno de los desafíos técnicos del sector es controlar los errores que se producen durante los cálculos. En un avance anunciado en 2025, Google Quantum AI presentó una técnica para mejorar la preparación de los llamados estados mágicos, recursos necesarios para ejecutar ciertos algoritmos cuánticos avanzados.

Según explicó la compañía en su blog oficial de investigación, el método redujo aproximadamente 40 veces los errores en ese proceso y alcanzó una fidelidad del 99,99% para los estados T. La técnica todavía debe demostrar su viabilidad a mayor escala.

El acuerdo de Mamdani y la participación pública en empresas tecnológicas

Según el aviso oficial, el convenio de QFab forma parte de una estrategia para que la inversión pública en sectores emergentes genere beneficios que regresen a la comunidad. En lugar de limitarse a financiar infraestructura de investigación, Nueva York negoció una participación en determinados ingresos futuros y tres puestos en el consejo asesor.

El modelo tiene un antecedente diferente a nivel federal. En 2025, el gobierno de Estados Unidos acordó adquirir una participación del 9,9% en Intel mediante una inversión de US$8.900 millones, según informó la compañía en su comunicado.

En el caso de QFab, la ciudad apuesta a que la infraestructura financiada con recursos municipales contribuya a crear empresas, empleos y tecnologías comercializables. Sin embargo, los ingresos que pueda recibir dependerán de que se desarrollen productos con valor comercial y de que se cumplan las condiciones previstas en el convenio.