Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la implementación de una nueva moratoria estudiantil sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa que afectará a casi 600 mil estudiantes de escuelas públicas de la ciudad.

Zohran Mamdani anuncia una moratoria sobre la IA en las escuelas de Nueva York

Al comunicar la medida, Mamdani remarcó la importancia de que los jóvenes desarrollen “destrezas” junto a sus compañeros y sentenció: “Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer”.

Acompañado por el canciller de Escuelas Kamar H. Samuels, Mamdani compartió detalles sobre la moratoria que impacta en el uso estudiantil de la IA generativa en las escuelas, junto con una nueva política sobre el tiempo frente a la pantalla.

La política establece una moratoria de un año, vigente a partir del ciclo escolar 2026-2027, para los alumnos de 2-K a octavo grado.

La moratoria sobre la IA anunciada por Mamdani impactará en aproximadamente 600 mil estudiantes de las escuelas de Nueva York Flickr Mamdani

“Los niños necesitan desarrollar destrezas junto a sus compañeros, formar relaciones con sus educadores y enfrentarse solos a problemas difíciles”, expresó al respecto el alcalde al anunciar la medida. Luego, sostuvo que la industria tecnológica quiere “convencer” a la población de que la educación temprana con inteligencia artificial no solo es inevitable, “sino necesaria”, y manifestó su rechazo a esta idea.

“Nosotros no lo vemos así. Por eso estamos implementando una moratoria sobre la IA generativa para los estudiantes de 2-K a octavo grado y vamos a dedicar el próximo año a estudiar el impacto de esta tecnología”, afirmó.

En el comunicado de prensa difundido por la Oficina del Alcalde, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, destacó la iniciativa.

“Tenemos la responsabilidad de asegurar que esta tecnología, que cambia tan rápido, apoye el aprendizaje de nuestros niños en vez de estorbarlo”, indicó. “Felicito al alcalde Mamdani por continuar este trabajo y por su compromiso con los niños de Nueva York”, concluyó Hochul.

El anuncio de Mamdani sobre la moratoria de IA en las escuelas de Nueva York

Moratoria de IA en Nueva York: los cinco programas piloto para estudiantes de preparatoria

La nueva política fue definida por la Oficina del Alcalde como “la moratoria estudiantil sobre la IA más amplia de EE.UU.”. La medida afecta a todo programa que utilice IA generativa dirigida a los estudiantes, por lo que los chatbots de compañía quedan prohibidos en todos los grados.

En el ciclo escolar 2026-2027, se formará una Coalición de Tecnología en las Escuelas, integrada por estudiantes, educadores, líderes de familias, funcionarios electos, defensores comunitarios, representantes sindicales y expertos en la materia.

El objetivo del grupo será evaluar el impacto de la moratoria y de los programas piloto.

De acuerdo con las autoridades, la coalición publicará un informe con recomendaciones para los próximos ciclos escolares.

Junto con la moratoria anunciada por Mamdani, se ofrecerán cinco programas piloto, limitados a un máximo de 50.000 estudiantes de preparatoria en clases de educación general en Nueva York Freepik

Asimismo, se ofrecerán cinco programas piloto limitados a un máximo de 50.000 estudiantes de preparatoria en clases de educación general (aproximadamente el 5% del alumnado de las escuelas públicas).

Todos los alumnos de preparatoria también tendrán acceso a clases de alfabetización en IA dos veces al año, diseñadas para que “aprendan a pensar críticamente sobre esta tecnología antes de empezar a depender de ella”.

Los programas piloto se ofrecerán en un máximo de cinco clases por preparatoria, bajo la supervisión directa de un educador capacitado, y consisten en los siguientes temas:

Quill : para salones de artes del lenguaje en inglés. Está diseñado para apoyar la lectura detallada, el análisis de textos y el uso de evidencia para sustentar argumentos. Se usará un máximo de 15 minutos por semana.

: para salones de artes del lenguaje en inglés. Está diseñado para apoyar la lectura detallada, el análisis de textos y el uso de evidencia para sustentar argumentos. Se usará un máximo de 15 minutos por semana. Edia : para salones de matemáticas. Está programado para dar acompañamiento paso a paso y pedirle al estudiante que explique su razonamiento. Se utilizará un máximo de 20 minutos por semana.

: para salones de matemáticas. Está programado para dar acompañamiento paso a paso y pedirle al estudiante que explique su razonamiento. Se utilizará un máximo de 20 minutos por semana. Brisk Teaching : se accede a través de actividades creadas por el maestro. Está diseñado para ofrecer práctica guiada con textos o videos seleccionados por el docente, con objetivos y límites establecidos. Los estudiantes usarán Brisk Boost de 10 a 20 minutos, una o dos veces por semana.

: se accede a través de actividades creadas por el maestro. Está diseñado para ofrecer práctica guiada con textos o videos seleccionados por el docente, con objetivos y límites establecidos. Los estudiantes usarán Brisk Boost de 10 a 20 minutos, una o dos veces por semana. Playlab : para emplearse en varias materias. Está pensado para que los estudiantes trabajen con aplicaciones específicas de cada tarea y examinen los resultados de la IA en busca de sesgos y fallas de razonamiento. No se usará en más de dos tareas por período de calificaciones.

: para emplearse en varias materias. Está pensado para que los estudiantes trabajen con aplicaciones específicas de cada tarea y examinen los resultados de la IA en busca de sesgos y fallas de razonamiento. No se usará en más de dos tareas por período de calificaciones. Intel AI-Ready Schools: para aplicarse en varias materias. Está planeado para que los estudiantes identifiquen problemas de su comunidad y desarrollen soluciones con IA a través de proyectos que duran un semestre. Se usará un período de clase por semana.

IA en escuelas de Nueva York: las excepciones para estudiantes y el uso permitido a maestros

Con la implementación de la nueva política, los maestros podrán seguir usando la IA para planear sus clases y realizar tareas administrativas, siempre que las herramientas cumplan con las normas de seguridad de las Escuelas Públicas de la Ciudad (Nycps, por sus siglas en inglés).

Además, se otorgarán excepciones a la política para el uso de tecnología de asistencia por parte de estudiantes con discapacidad, alumnos multilingües y aquellos que participan en programas de preparación profesional, como los de ciencias de la computación.

Por último, los alumnos de segundo grado y menores tendrán restringido el tiempo individual frente a la pantalla. La cantidad recomendada es de 30 minutos diarios para los de tercero a quinto grado y de 45 minutos para los de sexto a octavo grado.