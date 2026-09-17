Mamdani presentó nuevos baños públicos en Nueva York: cómo son y una curiosa restricción

NUEVA YORK. – El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este miércoles la instalación de 17 nuevos baños públicos a lo largo de la ciudad, gratuitos, con dispositivos de alta tecnología y con un límite de tiempo de uso de diez minutos.

Los nuevos baños modulares son parte de un programa piloto de un año, con un costo de 4 millones de dólares, y que busca abordar el problema de la escasez de baños públicos en Nueva York.

“Muchos de nosotros hemos suplicado a baristas y encargados de restaurantes; hemos escuchado cómo el empleado de Chipotle susurra el código del baño a otro cliente que paga”, dijo Mamdani en una conferencia de prensa en la que presentó el programa.

Los nuevos baños estarán presentes en los cinco distritos de la ciudad y funcionarán todos los días de 7 a 22. Cuentan con agua corriente, inodoros con descarga, calefacción, aire acondicionado y cambiadores para bebés, según el sitio de noticias locales AMNY. También tendrán música.

17 new public bathrooms. Across all five boroughs.



Because you can’t wait — and you shouldn’t have to. pic.twitter.com/PqiyODUoBu — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 16, 2026

“El lugar número uno de la ciudad de Nueva York para hacer el número dos. O el número uno. No hace falta que me lo digas a mí ni a nadie del Ayuntamiento”, dijo, con humor, Mamdani en la presentación.

Para ingresar, es necesario enviar un mensaje de texto, utilizar un código QR, emplear la aplicación Throne —de la empresa que gestiona los baños— o usar una tarjeta física de contacto distribuida por organizaciones locales, esta última especialmente pensada para las personas en situación de calle que no cuentan con un celular.

La organización “Free to Pee” (“Libres para Orinar”) celebró el programa piloto, pero cuestionó si las personas vulnerables podrán conseguir con facilidad esas tarjetas y también el número limitado de ubicaciones, mientras reiteró que esperan un plan más amplio.

La ciudad de Nueva York contaba hasta ahora con 975 baños públicos operativos. Esto equivale a aproximadamente uno por cada 8700 residentes, según un informe de enero de la Oficina de Presupuesto Independiente, una de las peores proporciones del país.

Así son los nuevos baños modulares de Nueva York AMNY

El tema, que genera una fuete demanda entre los neoyorquinos, fue abordado por Mamdani desde que asumió a comienzos de este año como el primer alcalde socialista de Nueva York. El 10 de enero anunció su plan para ampliar el acceso de los neoyorquinos a los baños públicos, con un presupuesto de 4 millones de dólares.

“En una ciudad que lo tiene todo, lo único que a menudo resulta imposible encontrar es un baño público”, dijo Mamdani entonces.

En junio, la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York seleccionó a la empresa Throne Labs para el programa piloto.

Diez minutos

El dato que llamó la atención en la presentación fue que los baños tendrán un tiempo límite de permanencia: 10 minutos. Pasado ese plazo, se abrirá la puerta.

“Este no es un lugar para quedarse scrolleando en el teléfono”, dijo Mamdani al respecto.

Antes de la apertura de la puerta, habrá advertencias. Se emitirán avisos sonoros a los cinco y a los ocho minutos; y al cumplirse el límite, habrá luces intermitentes y una advertencia de que la puerta se abrirá.

Jessica Heinselman, cofundadora y directora de operaciones de Throne, dijo que los usuarios tendrán entonces 30 segundos adicionales. “Si todavía tienes los pantalones bajados, no vamos a abrirte la puerta”, dijo en la presentación. Sin embargo, no está prevista ninguna alternativa para solicitar extender esos 10 minutos, aunque la empresa indicó que está trabajando en una opción para personas con problemas de movilidad u otras necesidades.

MAMDANI DELIVERS ON A DAY-10 PROMISE: New York City has begun installing 17 new public bathrooms across all five boroughs.



The free, fully accessible bathrooms will operate daily from 7 a.m. to 10 p.m. as part of a $4 million pilot announced just days after Mamdani took office. pic.twitter.com/b7Mbi2tUMZ — Brian Allen (@allenanalysis) September 16, 2026

Además, la empresa también señaló que por la tecnología del baño, los funcionarios podrán detectar cuántas visitas hubo en cada unidad y limpiarlas cada unidad aproximadamente cada 10 o 15 usos. También se podrá detectar si alguien está fumando y advertirle que deje de hacerlo.

Más baños

A diferencia de los baños convencionales, estas instalaciones no requieren conexiones a redes de agua, alcantarillado o electricidad, y pueden reubicarse según cambien las necesidades. Mamdani dijo que esto lleva a que el costo conjunto de las 17 unidades equivale aproximadamente a lo que históricamente le ha costado a la ciudad un solo baño público tradicional.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla en una conferencia de prensa en Queens, Nueva York Michael Brochstein - ZUMA Press Wire DPA

El año pasado, el Concejo Municipal aprobó una ley que obliga a la ciudad a duplicar el número de baños públicos para 2035, elevando la cifra total a 2120.

En Islandia, el país con la mayor densidad de baños públicos del mundo, había 56 por cada 100.000 habitantes, según un informe de 2021 de la empresa británica QS Bathrooms Supplies. Madison (Wisconsin) registra la cifra más alta de Estados Unidos, con 35 por cada 100.000 habitantes.

¿Dónde estarán los baños?

Bronx: Yankee Stadium, Admiral Farragut Playground, Mapes Park y Monsignor Raul Del Valle Square

Yankee Stadium, Admiral Farragut Playground, Mapes Park y Monsignor Raul Del Valle Square Brooklyn: Columbus Park, Milestone Park, Fulton Street con Truxton Street y Avenue C Plaza

Columbus Park, Milestone Park, Fulton Street con Truxton Street y Avenue C Plaza Queens: Astoria Boulevard South con la calle 31, Northern Boulevard con la calle 31, Northern Boulevard con la calle 54 y la avenida 34 con la calle 64

Astoria Boulevard South con la calle 31, Northern Boulevard con la calle 31, Northern Boulevard con la calle 54 y la avenida 34 con la calle 64 Manhattan: Cooper Square, Malcolm X Plaza, Delancey Street con Suffolk Street y Plaza Alianza Dominicana

Cooper Square, Malcolm X Plaza, Delancey Street con Suffolk Street y Plaza Alianza Dominicana Staten Island: North Shore Esplanade

Con información de The New York Times