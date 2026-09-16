Confirmado por Mamdani: el alcalde de Nueva York anuncia decenas de baños gratuitos en la ciudad

Nueva York comenzó este 16 de septiembre la instalación de nuevos baños públicos gratuitos como parte de un programa impulsado por el alcalde Zohran Mamdani. La iniciativa cuenta con una inversión de cuatro millones de dólares y contempla unidades distribuidas en distintos puntos de los cinco distritos de la ciudad.

¿Cuántos baños públicos gratuitos instalará Nueva York?

El plan contempla 17 nuevas unidades, cuya colocación comenzó esta semana, de acuerdo con la Oficina del alcalde de Nueva York. El programa piloto tendrá una duración de un año y se concentrará en plazas y zonas de alto tránsito.

“Muchos neoyorquinos saben lo que es no tener adónde ir cuando están fuera de casa”, señaló el alcalde. Sobre el objetivo de la iniciativa, explicó que busca garantizar el acceso a “un baño limpio, seguro y accesible” cuando las personas lo necesiten.

El mandatario agregó que la administración utilizará la experiencia del programa para avanzar hacia “una red de baños públicos que satisfaga las necesidades de los neoyorquinos en todos los distritos”.

Los horarios y servicios de los nuevos baños de Nueva York

Cada unidad permanecerá abierta todos los días entre las 7 hs y las 22 hs (horario local), sin costo para los usuarios. Las instalaciones serán accesibles para personas con discapacidad y funcionarán mediante un sistema totalmente sin contacto.

Los puntos elegidos abarcan Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island, con presencia en zonas de alto tránsito nyc.gov

Los módulos cuentan con lavabo con agua corriente, inodoro con cisterna, climatización y cambiador para bebés, además de un interior acondicionado para su utilización.

Las estructuras son autónomas y no necesitan conexión a las redes de agua, alcantarillado o electricidad. Esta característica permite instalarlas, trasladarlas o retirarlas de acuerdo con las necesidades de cada zona.

La empresa Throne Labs tendrá a su cargo la limpieza y el mantenimiento. Un sistema de retroalimentación en tiempo real permitirá detectar inconvenientes y priorizar aquellas unidades que requieran atención.

¿Dónde estarán ubicados los 17 baños gratuitos?

Las instalaciones estarán repartidas entre Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island, con presencia en parques, plazas, cruces de calles y otros espacios públicos.

En el Bronx , estarán en Yankee Stadium, Admiral Farragut Playground, Mapes Park y Monsignor Raul Del Valle Square.

, estarán en Brooklyn contará con unidades en Columbus Park, Milestone Park, Fulton Street y Truxton Street, y Avenue C Plaza .

contará con unidades en . En Queens , los puntos seleccionados son Astoria Boulevard South y la calle 31; Northern Boulevard y la calle 31; Northern Boulevard y la calle 54; y la avenida 34 y la calle 64.

, los puntos seleccionados son y la calle 31; Northern Boulevard y la calle 31; Northern Boulevard y la calle 54; y la avenida 34 y la calle 64. Las ubicaciones de Manhattan serán Cooper Square, Malcolm X Plaza, las calles Delancey y Suffolk y Plaza Alianza Dominicana. En Staten Island, se instalará una unidad en la Explanada de la Costa Norte.

Las distintas formas de acceder a las instalaciones

Los usuarios podrán ingresar mediante mensaje de texto, código QR, la aplicación Throne Bathroom Network o una tarjeta de acceso distribuida por organizaciones comunitarias locales.

La aplicación también permitirá localizar el sanitario más cercano, comprobar si una unidad está disponible y consultar su calificación de limpieza en tiempo real.

Throne Labs ya administra redes de este tipo en Washington D.C., Los Ángeles, Atlanta, Seattle, el Área de la Bahía y Detroit. Su cofundador y director ejecutivo, Fletcher Wilson, contó que la empresa surgió a partir de su propia preocupación por encontrar instalaciones disponibles cuando se encontraba fuera de su casa.

“Trato de no salir de casa sin saber exactamente dónde está el más cercano”, afirmó Wilson. El empresario dijo que crearon Throne para resolver “precisamente este problema” y destacó la llegada de la propuesta a los cinco distritos.

El ingreso podrá realizarse por mensaje de texto, código QR, aplicación móvil o una tarjeta de acceso nyc.gov

¿A quiénes busca beneficiar el programa de baños públicos?

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Mike Flynn, subrayó el impacto de estas instalaciones para diferentes grupos. Indicó especialmente a “adultos mayores, padres con niños pequeños, repartidores, personas con discapacidades y muchos más”.

Por su parte, la comisionada de Parques, Tricia Shimamura, sostuvo que el proyecto busca facilitar el acceso a sanitarios gratuitos en los lugares donde resultan necesarios. El Departamento de Parques, al que describió como el mayor proveedor de este servicio sin costo en la ciudad, participa en la implementación.

El presidente y director ejecutivo de NYCEDC, Anthony Shorris, mencionó a quienes realizan entregas, trabajan en obras de construcción o conducen taxis entre las personas que necesitan contar con estas instalaciones durante sus jornadas.

La concejala Sandy Nurse expuso que los 17 módulos serán gratuitos y estarán adaptados a las necesidades menstruales. También vinculó la iniciativa con el objetivo de duplicar el número de baños públicos para 2035 y crear una estrategia integral para la ciudad.