Mamdani prometió ayudar a los vendedores ambulantes de Nueva York, pero las multas en los parques aumentaron un 43%

La administración de Zohran Mamdani anunció en agosto medidas para reducir cargas a pequeños negocios y prometió una fiscalización más justa para los vendedores. Sin embargo, un reciente informe arrojó que la Patrulla de Vigilancia de Parques de Nueva York emitió 2237 multas por venta ambulante ilegal hasta fines de septiembre de 2026, frente a 1566 en igual período del año anterior.

Multas por venta ambulante en Nueva York

671 sanciones adicionales corresponden exclusivamente a venta ilegal detectada por los agentes de parques. No representan el conjunto de multas municipales ni permiten establecer cuántos vendedores distintos fueron sancionados.

adicionales corresponden exclusivamente a detectada por los agentes de parques. No representan el conjunto de multas municipales ni permiten establecer cuántos vendedores distintos fueron sancionados. Según los datos recogidos por Gothamist, la fiscalización se concentra en City Hall Park, Battery Park y Central Park , tres espacios donde trabajan vendedores ambulantes .

, tres espacios donde trabajan . También aumentaron las citaciones por pertenencias personales desatendidas: los agentes emitieron 55 durante todo 2025 y acumularon 429 en lo que va de 2026. Son períodos diferentes, aunque el volumen ya supera ampliamente el registro anterior.

La Patrulla de Vigilancia de Parques de Nueva York emitió 2237 multas por venta ambulante ilegal hasta fines de septiembre de 2026, frente a 1566 en igual período de 2025 Unsplash

También multaron a vendedores con licencia

John Golden , autorizado para vender mercancías en City Hall Park, recibió al menos tres sanciones por dejar pertenencias desatendidas , de acuerdo con Gothamist. El caso muestra que los controles también afectan a comerciantes con licencia .

, autorizado para vender mercancías en City Hall Park, recibió al menos , de acuerdo con Gothamist. El caso muestra que los controles también afectan a . Golden sostiene que debe disputar las multas ante los tribunales y que los agentes vuelven a sancionarlo. Su testimonio describe una carga adicional para trabajar , pero no demuestra que todas esas infracciones hayan sido declaradas improcedentes.

, pero no demuestra que todas esas infracciones hayan sido declaradas improcedentes. Además, las cifras de venta ilegal contabilizan multas, no personas. Un vendedor puede recibir múltiples citaciones.

Controles en parques

Jeremy Edwards , subsecretario de prensa del alcalde, atribuyó el incremento a una mayor concurrencia, más actividad de venta y eventos , y personal adicional de patrulla. Agregó que la ciudad seguirá orientando a los vendedores sobre las reglas .

, subsecretario de prensa del alcalde, atribuyó el incremento a una mayor concurrencia, , y personal adicional de patrulla. Agregó que la ciudad seguirá orientando a los vendedores sobre las . El aumento forma parte de una fiscalización más amplia: los agentes de parques emitieron 6591 multas hasta septiembre de 2026, un 59% más interanual. Ese total incluye infracciones ajenas a la venta ambulante, como consumo de alcohol y perros sin correa.

Apoyo municipal a vendedores ambulantes en Nueva York

Mamdani creó en marzo una oficina de servicios para vendedores ambulantes , encabezada por Carina Kaufman-Gutierrez. Entre sus objetivos figuraba coordinar con las agencias para reducir sanciones innecesarias.

en marzo una , encabezada por Carina Kaufman-Gutierrez. Entre sus objetivos figuraba coordinar con las agencias para Las políticas de asistencia y la aplicación de multas avanzan en paralelo. Los datos documentan esa tensión, pero no permiten atribuir el incremento a las medidas de apoyo ni afirmar que estas causaron el perjuicio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.