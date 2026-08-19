Noticias de Nueva York: la iniciativa de Mamdani para perdonar multas y entregar subvenciones a emprendedores

La gestión del alcalde Zohran Mamdani inició una estrategia orientada a modificar la relación entre el gobierno municipal y las pequeñas empresas de Nueva York. El programa OPEN for Small Business reúne más de 50 reformas destinadas a reducir procesos administrativos, eliminar requisitos considerados innecesarios y disminuir determinadas multas.

Nueva York entrega US$8,4 millones en subvenciones a pequeños negocios

El gobierno municipal anunció más de US$8,4 millones en subvenciones para organizaciones comunitarias que trabajan con pequeños negocios en los cinco distritos. Los fondos alcanzarán a entidades que prestan servicios a más de 20.000 comercios.

Mamdani anunció una inversión superior a los US$8,4 millones en subvenciones destinadas a mejorar el entorno físico de los corredores comerciales @NYCMayor

Los recursos se distribuirán mediante cerca de 90 subvenciones relacionadas con limpieza de calles, iluminación, señalización, arte público y campañas de promoción de distritos comerciales.

La intención es mejorar las condiciones de las zonas donde funcionan los negocios y aumentar la circulación de personas.

“Esta inversión brindará a más propietarios de pequeños negocios los recursos que necesitan para crecer”, indicó Mamdani en un comunicado. “Nuestro compromiso implica no solo simplificar los trámites burocráticos y reducir las multas, sino también invertir en los barrios que rodean las bodegas, librerías y restaurantes para que la ciudad de Nueva York esté repleta de letreros de ‘Abierto’ durante todo el año”, señaló.

La distribución incluye:

US$2.774.135 para Brooklyn , mediante 32 subvenciones.

, mediante 32 subvenciones. US$1.550.000 para el Bronx , con 17 subvenciones.

, con 17 subvenciones. US$1.525.299 para Manhattan , mediante 14 subvenciones.

, mediante 14 subvenciones. US$1.514.800 para Queens , con 19 subvenciones.

, con 19 subvenciones. US$550 mil para Staten Island, a través de siete subvenciones.

Además, se otorgaron siete desembolsos para proyectos de alcance municipal por un total de US$500 mil. La iniciativa forma parte del paquete OPEN for Small Business.

Este programa alcanza a unas 180 mil pequeñas empresas de la ciudad e incluye medidas dirigidas a restaurantes, bodegas, comercios minoristas, proveedores de cuidado infantil y vendedores ambulantes.

Orden Ejecutiva 11 de Mamdani: cómo Nueva York busca reducir multas y tasas a pequeños negocios

Antes de presentar el paquete OPEN for Small Business, Mamdani firmó la Orden Ejecutiva 11, el 14 de enero. La disposición estableció un proceso para revisar las tasas y penalizaciones aplicadas a los pequeños negocios.

Siete organismos municipales recibieron la instrucción de elaborar un inventario de sus cargos y multas:

Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador ( DCWP , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Departamento de Saneamiento ( DSNY , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Departamento de Salud e Higiene Mental ( Dohmh , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Departamento de Transporte ( DOT , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Departamento de Protección Ambiental ( DEP , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Departamento de Bomberos ( FDNY , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Departamento de Edificios (DOB, por sus siglas en inglés).

El proceso debía determinar qué costos podían modificarse o eliminarse. La orden fijó distintos plazos:

En los primeros 45 días , las agencias debían completar el registro de tasas y penalizaciones.

, las agencias debían completar el registro de tasas y penalizaciones. En un plazo de 90 días , las agencias debían determinar qué tasas iniciales aplicables a la apertura de pequeños negocios podían eliminarse mediante cambios administrativos.

, las agencias debían determinar qué tasas iniciales aplicables a la apertura de pequeños negocios podían eliminarse mediante cambios administrativos. En 180 días tenían que señalar los cambios que requerían intervención legislativa.

tenían que señalar los cambios que requerían intervención legislativa. Además, se ordenó elaborar, dentro de un año, un informe sobre la viabilidad operativa y el impacto fiscal de un eventual programa de amnistía y alivio financiero para propietarios de negocios.

Estas subvenciones financian casi 90 proyectos y su objetivo es aumentar el tráfico de personas y hacer que los vecindarios sean más atractivos para los clientes

OPEN for Small Business: las reformas de Mamdani que reducen tasas, multas y trámites

El paquete contempla 25 modificaciones relacionadas con restaurantes y comercios minoristas. También incluye cuatro reformas para el sector de cuidado infantil, entre ellas una guía unificada que reúne requisitos de distintas agencias municipales.

En materia de costos, se establece que durante 12 meses las tasas de registro del DEP para determinados equipos de cocina comercial y camiones de comida pasarán de US$110 a cero. Asimismo, se reduce de US$600 a US$500 el máximo de determinadas multas vinculadas con tres infracciones de seguridad alimentaria.

Mamdani también amplió el NYC Business Express Service Team. El sistema asigna un administrador de casos a determinados nuevos negocios para acompañarlos en trámites, licencias y permisos.

A esto se suma una Declaración de Derechos del Propietario que las agencias deben entregar durante las inspecciones.

El plan de Mamdani para pequeños negocios en Nueva York

La estrategia municipal combina cambios regulatorios con inversión en los espacios donde funcionan los comercios. El programa OPEN for Small Business también contempla la creación de un grupo de trabajo permanente, integrado por distintas agencias, para detectar nuevos obstáculos administrativos y proponer modificaciones.

Entre las medidas previstas figuran capacitaciones anuales para inspectores municipales en materia de atención al público y revisiones periódicas de las encuestas de satisfacción de los usuarios. Mamdani plantea así un esquema en el que los pequeños negocios reciban asistencia durante sus trámites y cuenten con información sobre sus derechos.

Las subvenciones anunciadas completan esta política con recursos destinados a los barrios. La administración sostiene que el objetivo es disminuir las cargas que enfrentan los emprendedores y facilitar tanto la apertura como el funcionamiento cotidiano de los pequeños negocios en Nueva York.