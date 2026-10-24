Mamdani vs. Trump por Medicaid y SNAP: “La atención médica y los alimentos nutritivos no deben ser un privilegio”

Ante las medidas del gobierno del presidente Donald Trump que endurecieron los requisitos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y Medicaid, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la creación del Equipo de Recursos de Salud y Asequibilidad (HART, por sus siglas en inglés). En el comunicado, cuestionó el enfoque federal y sostuvo: “La atención médica y los alimentos nutritivos no deben ser un privilegio”.

Las críticas de Mamdani a Trump por los cambios en Medicaid y SNAP

La Oficina del alcalde Mamdani anunció mediante un comunicado de prensa publicado el 19 de octubre la creación de HART, con el objetivo de movilizar recursos locales para proteger el acceso a servicios esenciales de casi un millón de neoyorquinos vulnerables.

Zohran Mamdani cuestionó a Donald Trump por las medidas que endurecieron los requisitos laborales para percibir beneficios de SNAP AFP / AP

En el comunicado, Mamdani manifestó que la atención médica y los alimentos nutritivos “no deben ser un privilegio”, y argumentó: “Son necesidades básicas”.

Luego, apuntó contra la administración Trump por las medidas que endurecieron los requisitos laborales para percibir beneficios de SNAP. “Mientras el gobierno federal reduce los impuestos a los ultrarricos mediante recortes a servicios esenciales como SNAP y Medicaid, nuestra administración está llevando ayuda directamente a las comunidades”, expresó.

Para concluir, el alcalde Mamdani señaló: “HART ayudará a los neoyorquinos a atravesar estos cambios, mantener los beneficios en los que confían y obtener el apoyo que necesitan”.

Las medidas de Trump que perjudican a los beneficiarios de Medicaid y SNAP

Desde el 1° de marzo, el gobierno federal amplió los requisitos laborales para recibir beneficios del programa de nutrición SNAP dirigidos a adultos capacitados sin dependientes, lo que afectó a miles de residentes que previamente estaban exentos.

Los beneficiarios sujetos a estas reglas deben acreditar al menos 80 horas mensuales de trabajo o cumplir alguna de las actividades alternativas autorizadas. En caso de no cumplir este requisito, la alternativa es realizar estudios o capacitación durante al menos 80 horas dentro de ese período.

Desde 2027, 900 mil neoyorquinos estarán en riesgo de perder sus beneficios de Medicaid por los nuevos requisitos Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

El trabajo comunitario voluntario constituye otra vía contemplada en las reglas. Los requisitos de horas de voluntariado son mucho menores que los de horas de empleo. El número final depende del monto mensual del beneficio SNAP del hogar dividido por el número de adultos en su hogar y el salario mínimo de la ciudad, según la información oficial.

Asimismo, las personas que perdieron los beneficios pueden recuperarlos si cumplen estos requisitos o si realizan por lo menos 12 horas de búsqueda de empleo y participan en una actividad de colocación laboral asignada por la Administración de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York (HRA, por sus siglas en inglés).

Los nuevos requisitos laborales de Medicaid comenzarán a aplicarse el 1° de enero de 2027 para nuevos solicitantes y el 1° de marzo para quienes ya reciben cobertura y deban renovarla. Esta acción coloca a hasta 900 mil neoyorquinos en riesgo de perder su seguro médico, según las autoridades municipales.

“Estos cambios federales están dificultando que los neoyorquinos de bajos ingresos conserven sus beneficios de alimentos y atención médica”, advirtió la comisionada del DSS Erin Dalton.

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Cómo es la iniciativa HART impulsada por Mamdani para beneficiarios de SNAP en Nueva York

Financiado con una inversión de 3 millones de dólares en el presupuesto para el año fiscal 2027, el equipo HART está integrado por trabajadores comunitarios de la salud capacitados que dominan un total de 13 idiomas. De acuerdo con las autoridades, la nueva división ayudará a los neoyorquinos a:

Inscribirse y mantener la cobertura médica .

. Acceder a asistencia alimentaria y beneficios en efectivo.

y beneficios en efectivo. Acceder a programas de asistencia para la vivienda .

. Obtener alivio de las facturas del hospital.

Los trabajadores del programa completaron una capacitación sobre cambios federales en Medicaid y SNAP, competencia cultural, participación comunitaria y construcción de relaciones. Además, muchos de ellos cuentan con experiencia propia en los mismos programas de asistencia pública.

“A través de HART, conectaremos a los residentes con los servicios que necesitan y ayudaremos a garantizar que nadie pierda el acceso a soporte crítico simplemente porque navegar por el sistema es demasiado difícil”, afirmó la subalcaldesa de Salud y Servicios Humanos, la Dra. Helen Arteaga.

Además de ayudar a los neoyorquinos a inscribirse y mantener la cobertura de Medicaid, HART conectará a los miembros de la comunidad con asistencia de vivienda, recursos de prevención de desalojo, ayuda con las facturas del hospital y asistencia financiera para los gastos diarios.