Noticias del SNAP en Nueva York: Mamdani explica cómo recuperar el beneficio en octubre

Los neoyorquinos cuyos beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) fueron suspendidos o eliminados debido a las reglas federales de Adultos Capaces de Trabajar Sin Dependientes (Abawd, por sus siglas en inglés) ya tienen nuevamente la posibilidad de iniciar el trámite. El anuncio lo hizo el alcalde Zohran Mamdani, quien explicó las alternativas disponibles para quienes buscan recuperar la asistencia alimentaria.

Cómo volver a solicitar los beneficios de SNAP en Nueva York

“Los neoyorquinos que perdieron sus beneficios de SNAP debido a los requisitos ampliados de trabajo del gobierno federal pueden volver a solicitarlos a partir del 1° de octubre", anunció Mamdani en su cuenta de X. “Para averiguar si eres elegible para recuperar tus beneficios o calificas para una exención, llama al 718-SNAP-NOW (718-762-7669), ingresa al portal Access HRA o usa la aplicación Access HRA”, indicó.

El anuncio de Mamdani sobre los beneficios de SNAP X @NYCMayor

Los beneficiarios pueden consultar su situación, determinar si deben cumplir con las exigencias laborales o verificar si existe alguna circunstancia que les permita quedar exceptuados de esas condiciones.

El procedimiento depende de si el caso fue finalizado completamente o si la persona todavía pertenece a un hogar que recibe SNAP. Cuando el expediente fue cerrado, es necesario presentar una nueva solicitud mediante Access HRA.

En cambio, si el hogar continúa con el programa pero uno de sus integrantes dejó de figurar en el beneficio, la persona considerada cabeza de familia puede realizar un “case change” desde Access HRA para solicitar que vuelva a incorporarse al grupo.

Durante la entrevista de elegibilidad, el interesado debe informar cómo cumplirá las condiciones de Abawd. Entre las alternativas se encuentran trabajar, estudiar o capacitarse y participar en actividades de búsqueda o colocación laboral establecidas por la administración.

A partir de octubre, los afectados tienen la oportunidad de volver a tramitar sus subsidios o verificar si cumplen con los requisitos para obtener una excepción X @NYCHRA

Qué requisitos permiten recuperar el SNAP

De acuerdo con la información oficial, una de las opciones consiste en trabajar un mínimo de 80 horas durante los 30 días posteriores a la solicitud. También se puede cumplir mediante estudios o capacitación durante al menos 80 horas dentro de ese período.

Otra alternativa contempla realizar por lo menos 12 horas de búsqueda de empleo y participar en una actividad de colocación laboral asignada por la Administración de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York (HRA, por sus siglas en inglés). También puede utilizarse como antecedente el cumplimiento de 80 horas mensuales durante algún período de 30 días desde la suspensión del beneficio.

El trabajo comunitario voluntario constituye otra vía contemplada en las reglas. En ese caso, se deben completar 80 horas durante un período de 30 días antes de que pueda producirse la reactivación de la asistencia.

Quiénes pueden solicitar una exención de las reglas Abawd

No todas las personas están obligadas a cumplir las mismas condiciones laborales. Si hubo un cambio en las circunstancias personales o existe una razón que impide trabajar, el solicitante puede presentar documentación para determinar si corresponde una exención.

Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Determinadas razones médicas

Embarazo

Cuidado de una persona incapacitada

Percepción de beneficios de desempleo

Participación en un programa de tratamiento contra las adicciones

En los casos relacionados con motivos médicos, se puede presentar el formulario de Declaración Médica FIA-1021w, que debe estar firmado por un profesional de la salud. El documento puede entregarse durante la entrevista o enviarse mediante la función de carga de archivos de Access HRA.

Cómo utilizar Access HRA desde el teléfono

La aplicación Access HRA permite gestionar distintas partes del expediente sin necesidad de acudir personalmente a una oficina. Para cargar documentos, el usuario debe ingresar al menú “More”, seleccionar “My Uploads” y utilizar el botón “+” o “Add”.

Después debe elegir el caso correspondiente a SNAP y seleccionar el tipo de documento que desea presentar. El archivo puede fotografiarse directamente con el teléfono o seleccionarse entre los almacenados en el dispositivo.

La aplicación también permite consultar citas asignadas, revisar el historial reciente del caso y acceder a los avisos electrónicos enviados por la agencia. Para consultar determinados datos, es necesario vincular la cuenta mediante información como la fecha de nacimiento y el SSN o el número de identificación del cliente (CIN).