SNAP en Nueva York: cómo pedir ayuda si estás entre los 40.000 residentes en riesgo de perder el beneficio

La ciudad de Nueva York amplió las acciones de asistencia para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que podrían perder la ayuda alimentaria a partir de junio de 2026. Unas 40.000 personas todavía enfrentan el riesgo de quedar excluidas de la ayuda por los cambios introducidos en los criterios federales de elegibilidad.

40.000 personas aún pueden perder el SNAP en Nueva York

El gobierno del alcalde Zohran Mamdani informó en un comunicado que una estrategia coordinada entre distintas agencias municipales logró reducir en un 65% la cantidad de residentes en riesgo de perder el beneficio.

Muchos adultos jóvenes de Nueva York podrían perder sus beneficios por los recortes en SNAP Fotomontaje generado con IA ( Freepik)

Sin embargo, aún quedan alrededor de 40.000 neoyorquinos que podrían verse afectados este mes por las nuevas exigencias laborales establecidas por el gobierno federal. Las modificaciones eliminaron exenciones automáticas que antes protegían a determinados grupos, entre ellos:

Personas en situación de calle

Veteranos

Jóvenes que estuvieron en hogares de acogida

La ciudad sostiene que estos cambios dificultan el acceso a la asistencia alimentaria para sectores vulnerables.

Cómo pedir ayuda para mantener la asistencia alimentaria en Nueva York

Si una persona recibe una notificación sobre el SNAP o considera que podría verse afectada por las nuevas reglas federales, las autoridades recomiendan seguir estos pasos:

Verificar la situación del beneficio mediante la aplicación ACCESS HRA o en el sitio web nyc.gov/ACCESSHRA.

mediante la aplicación ACCESS HRA o en el sitio web nyc.gov/ACCESSHRA. Comprobar si corresponde alguna exención por razones médicas, responsabilidades de cuidado u otras categorías contempladas por la normativa.

por razones médicas, responsabilidades de cuidado u otras categorías contempladas por la normativa. Solicitar asistencia mediante un llamado al 718-SNAP-NOW (718-762-7669) para recibir orientación sobre cada caso.

mediante un llamado al para recibir orientación sobre cada caso. Consultar las opciones disponibles para cumplir con los requisitos federales , ya sea mediante empleo, programas de capacitación, educación o voluntariado aprobado.

, ya sea mediante empleo, programas de capacitación, educación o voluntariado aprobado. Completar los trámites requeridos para mantener la elegibilidad y conservar el acceso al beneficio.

Unos 40.000 beneficiarios de Nueva York todavía están en riesgo de quedar excluidos USDA

Los requisitos laborales para mantener el SNAP

Las nuevas disposiciones alcanzan a los denominados ABAWDs, sigla en inglés para los adultos aptos para trabajar que no tienen dependientes a cargo. Para conservar la asistencia alimentaria, estas personas deben cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

Trabajar un mínimo de 20 horas por semana , equivalentes a 80 horas mensuales.

, equivalentes a 80 horas mensuales. Participar durante al menos 20 horas semanales en programas aprobados de capacitación laboral o educación.

o educación. Realizar tareas voluntarias en organizaciones autorizadas por la cantidad de horas exigida según el monto de la prestación recibida.

La normativa federal establece además una política conocida como “three-strike”, que puede reducir o cancelar la ayuda luego de un período de gracia de tres meses.

Los datos municipales indican que los adultos jóvenes que viven solos representan el grupo con mayores probabilidades de no cumplir con las condiciones recientemente incorporadas. No obstante, la alcaldía explica que la mayoría de los beneficiarios ya participa del mercado laboral.

Las estadísticas muestran que el 82% de los adultos solteros que reciben SNAP tiene ingresos por trabajo, mientras que la cifra asciende al 91% en los hogares con hijos.

Las entrevistas son obligatorias para renovar el SNAP

Además de los cambios vinculados a la actividad laboral, las autoridades recordaron que las entrevistas de renovación volvieron a ser obligatorias para todos los beneficiarios, según ABC7. El requisito alcanza tanto a quienes realizan el trámite por teléfono como a quienes lo hacen de manera presencial.

La medida también se aplica a personas mayores y a residentes con discapacidad, que anteriormente podían estar exceptuados de este procedimiento.