Un juez federal frena la demanda de Trump contra las leyes santuario de Nueva York y Mamdani celebra

El juez federal Ramón Reyes desestimó la demanda del gobierno de Donald Trump que buscaba bloquear las leyes santuario de la ciudad de Nueva York. La resolución judicial confirmó la validez de las normas municipales. Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani celebró la decisión y defendió las leyes locales.

Qué resolvió el juez federal sobre las leyes santuario de Nueva York

Reyes, de la corte federal de Brooklyn, dictaminó que la administración Trump no posee un fundamento legal válido para impugnar la legislación local. El magistrado estableció que el gobierno federal no puede obligar a las autoridades municipales a colaborar en la aplicación de las leyes de inmigración.

El juez federal dictaminó que la administración Trump no tiene un fundamento legal válido para impugnar la legislación local de la Ciudad de Nueva York sobre sus políticas santuario Gina M Randazzo - ZUMA Press Wire DPA

De acuerdo con Reuters, la demanda del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentada en julio de 2025 buscaba anular la normativa de Nueva York que prohíbe a la policía detener a inmigrantes por solicitudes federales. El fallo aclaró que la ley estatal ya prohíbe expresamente esa práctica a las fuerzas de seguridad locales.

Asimismo, el magistrado resolvió que las disposiciones locales que restringen compartir información sobre fechas de liberación o paraderos de inmigrantes tienen plena validez. La resolución ratificó que la legislación federal no impone a las ciudades la obligación de entregar esos datos de custodia a las agencias nacionales.

La respuesta oficial de Mamdani ante la decisión judicial

Tras la desestimación de la demanda de Trump, Mamdani emitió un comunicado oficial para celebrar la decisión del juez federal. El funcionario definió el veredicto judicial como “una victoria para los neoyorquinos y un rechazo a la agenda de deportación del ICE”.

El mandatario demócrata afirmó que el gobierno federal buscó “obligar a la ciudad de Nueva York a convertir a sus servidores públicos en agentes de deportación”. De igual modo, destacó que la justicia demostró que el Ejecutivo “no tiene base legal para presentar este caso”.

El alcalde Zohran Mamdani celebró el fallo contra la demanda presentada por la administración Trump contra las políticas santuario de la Ciudad de Nueva York Getty Images via AFP

Además, Mamdani sostuvo: “Nuestras leyes locales hacen que la ciudad de Nueva York sea más segura”. En ese sentido, agregó que estas normas permiten servir a la comunidad “sin temor a que pedir ayuda lo convierta en un objetivo de deportación”.

Por último, el alcalde denunció que el gobierno de Trump busca “usar el miedo” para “dividir” la ciudad y prometió utilizar todas las herramientas a su alcance para proteger a los residentes. “Nuestra ciudad nos pertenece a todos y no abandonaremos a nuestros vecinos para satisfacer una agenda inhumana y xenófoba”, concluyó.

El origen de la demanda y el contexto de las leyes santuario

El DOJ interpuso el recurso legal en julio de 2025 en el marco de la ofensiva federal contra las denominadas ciudades santuario. Esta estrategia busca desmantelar las políticas locales que protegen a la población inmigrante ante las campañas de deportación masiva.

Las leyes santuario de Nueva York limitan la cooperación entre los funcionarios municipales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) u otras autoridades federales migratorias. La normativa prohíbe el uso de fondos y recursos municipales para ejecutar tareas de control de fronteras o arrestos migratorios.

Zohran Mamdani cuestionó los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump y afirmó que generan temor entre los inmigrantes de Nueva York

Tras la difusión de la sentencia en la corte de Brooklyn, según Reuters, el DOJ optó por no emitir comentarios inmediatos.