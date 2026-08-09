Oficial en Nueva York: alcalde Mamdani anuncia revisión de la autorización de trabajo para migrantes con TPS

El alcalde la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó la revisión de los permisos de trabajo de cada beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Haití. La medida se produce después de que la Corte Suprema autorizara poner fin al beneficio.

Qué se sabe del último anuncio de Mamdani que afecta a los migrantes haitianos

El demócrata informó la noticia por medio de un comunicado de prensa y explicó que la ciudad de Nueva York se ve obligada por ley a revisar las autorizaciones de trabajo de todos los titulares de TPS haitianos.

En caso de que los migrantes afectados no puedan establecer "vías legales" para ejercer su rol, no podrán trabajar Captura de pantalla tomada de YouTube Noticias Telemundo

Como consecuencia, la administración Mamdani debe separar de sus cargos a aquellos empleados que no logren establecer vías alternativas para trabajar de manera legal.

“Solo el presidente Trump tiene la facultad de restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) o de otorgar la Salida Forzosa Diferida a los beneficiarios afectados”, citó el alcalde.

Mamdani quiso destacar el rol que ha tenido la comunidad haitiana en la Gran Manzana. Entre sus principales cumplidos, remarcó su contribución en sectores como la atención médica, la construcción y la hostelería.

Aproximadamente 350 mil haitianos se vieron afectados por la pérdida del TPS en Estados Unidos Fotomontaje generado con IA

“La comunidad de Haití es una parte indispensable de la ciudad de Nueva York. Muchos de los beneficiarios del TPS han vivido aquí durante décadas. Huyeron de terremotos, hambrunas, guerras y violencia política”, señaló.

Luego agregó: “Llegaron a Nueva York, construyeron sus vidas, formaron familias y crearon pequeños negocios. Sus contribuciones a los sectores de la salud, la construcción y la hostelería, entre muchos otros, impulsan nuestra economía. Su arte, gastronomía, cultura y familias hacen de la nuestra la mejor ciudad del mundo”.

Las medidas de apoyo presentadas por Mamdani para los haitianos

Tras cumplir con la designación del máximo tribunal, Mamdani se comprometió a asistir a los beneficiados afectados mediante las siguientes acciones específicas:

Provisión de consultas legales gratuitas para evaluar si califican para otras formas de autorización laboral.

para evaluar si califican para otras formas de autorización laboral. Asistencia para gestionar el seguro médico y el acceso a otros recursos esenciales para los empleados y sus familias.

y el acceso a otros recursos esenciales para los empleados y sus familias. Conexión de cada trabajador afectado con personal de agencias para discutir opciones de separación no disciplinaria o renuncia .

. Establecimiento de rutas para una posible reincorporación en el futuro, en caso de que el trabajador recupere su autorización o estatus legal.

El fallo de la Corte Suprema que afecta a los beneficiados del TPS de Haití

La jueza federa Ana Reyes autorizó el 5 de agosto a la administración Trump a poner fin al TPS para al menos 330.000 haitianos.

La medida se produce más de un mes después de que el Tribunal Supremo revocara un fallo que ella misma dictó a principios de este año.

Tras la normativa, las agencias federales pueden comenzar a deportar a los migrantes beneficiados por el TPS que no cuenten con otro trámite migratorio Fotomontaje realizado con IA

“La Orden del Tribunal, que había suspendido la fecha de entrada en vigor de la Terminación de la Designación de Haití para el Estatus de Protección Temporal, ya no está en vigor”, escribió Reyes en un breve escrito legal.

Tras este fallo, las agencias federales pueden comenzar a deportar a los migrantes afectados. “Los estamos persiguiendo ahora mismo”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwaye Mullin, a NewsNation, según CNN.