“Nueva York es su hogar”: Mamdani reaccionó al fallo de la Corte Suprema que terminó el TPS para haitianos y sirios

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno federal avance con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes de Haití y Siria. Tras conocerse la decisión, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que quienes podrían perder esa protección “pertenecen aquí” y remarcó que “Nueva York es su hogar”.

Qué dijo Mamdani sobre el fin del TPS

A través de un comunicado difundido este jueves 25 de junio por la alcaldía, el funcionario calificó la resolución judicial como uno de los mayores ataques para las comunidades migrantes en las últimas décadas. Además, advirtió que la medida pone en riesgo la estabilidad de miles de familias que viven y trabajan legalmente en el país.

“La Corte Suprema acaba de desatar uno de los mayores ataques contra los inmigrantes en la historia moderna de Estados Unidos”, sostuvo Mamdani. El alcalde señaló que muchos beneficiarios del programa llegaron a Estados Unidos tras huir de conflictos armados, crisis humanitarias, desastres naturales y persecuciones políticas.

“Estas son personas que escaparon de terremotos, hambrunas, guerras y violencia política. Personas que vinieron a este país buscando libertad, seguridad y democracia”, expresó. También remarcó que gran parte de quienes accedieron al TPS construyeron sus vidas en Estados Unidos, formaron familias y se integraron a sus comunidades durante años de residencia en el país. “Estados Unidos es su hogar”, reafirmó.

Cómo afecta el fallo del TPS a Nueva York

Mamdani sostuvo que la decisión tendrá graves consecuencias en Nueva York, donde reside una de las comunidades haitianas más importantes del país norteamericano, además de familias sirias que podrían verse alcanzadas por la medida.

El alcalde envió también un mensaje a los inmigrantes afectados y reiteró que la ciudad continuará acompañándolos. “Pertenecen aquí. No les daremos la espalda”, señaló. La administración municipal informó que la Oficina de Asuntos de Inmigrantes publicará recursos y orientación adicional para los residentes afectados por la decisión de la Corte Suprema.

Expectativa ante las próximas actualizaciones judiciales sobre el TPS y las normativas de ciudadanía por parte de la Corte Suprema Fotomontaje editado con IA

Qué es el TPS y por qué está en discusión

El Estatus de Protección Temporal es una protección migratoria otorgada por el gobierno federal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden un regreso seguro.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), para acceder al TPS es necesario ser nacional de un país designado para el programa, haber residido y permanecido físicamente de manera continua en Estados Unidos desde las fechas fijadas para cada designación y realizar la solicitud dentro de los plazos establecidos por las autoridades migratorias. Cada país cuenta con criterios y períodos de inscripción específicos.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno federal avance con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes de Haití y Siria (AP foto/Mariam Zuhaib) Mariam Zuhaib - AP

La decisión de la Corte Suprema permite al gobierno federal avanzar con la terminación de estas protecciones para ciudadanos de Haití y Siria mientras continúan las disputas judiciales sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo en materia migratoria. Ante este escenario, la alcaldía recordó que los inmigrantes pueden solicitar asistencia gratuita y confidencial a través de la línea legal de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de Nueva York.