Mamdani, alcalde de Nueva York: “La promesa de esta ciudad está grabada en la Estatua de la Libertad”

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, reafirmó su respaldo a las comunidades migrantes y sostuvo que la identidad de la ciudad está ligada a su tradición de recibir a quienes buscan refugio o una vida mejor. Para reforzar ese mensaje, evocó la promesa representada por la Estatua de la Libertad.

Zohran Mamdani defiende a los inmigrantes de Nueva York ante el avance del ICE

Mamdani declaró que “la promesa de la ciudad de Nueva York está inscrita en la Estatua de la Libertad” con el objetivo de “acoger a cualquier persona que busque refugio o una vida mejor”. El alcalde afirmó que la ciudad es un hogar histórico de inmigrantes y que las leyes reflejan esa tradición.

Mamdani mostró su apoyo a la comunidad migrante en redes sociales Captura de pantalla de X @NYCMayor

Asimismo, el funcionario escribió en la red social X que “a cada inmigrante neoyorquino que vive con miedo hoy le corresponde pertenecer aquí”. Por ello, advirtió que cualquiera que quiera “venir por ellos” tendrá que pasar primero por los vecinos y ciudadanos neoyorquinos.

En esa línea, el alcalde instó a los ciudadanos extranjeros a ponerse en contacto con los funcionarios locales para recibir asistencia. “Independientemente de tu estatus migratorio, hay ayuda legal gratuita, segura y confidencial disponible”, sostuvo.

Asistencia legal gratuita para inmigrantes en Nueva York: líneas y recursos disponibles

La Ciudad de Nueva York ofrece asistencia legal gratuita y confidencial a través de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía. Los centros de apoyo legal brindan servicios seguros en los barrios sin importar el estatus migratorio de las personas.

De acuerdo con el sitio web oficial, entre las herramientas y los recursos disponibles destacan servicios esenciales para toda la comunidad local como:

Línea directa de asistencia legal para inmigrantes financiada por la ciudad y disponible en múltiples idiomas.

para inmigrantes financiada por la ciudad y disponible en múltiples idiomas. Talleres sobre derechos de los inmigrantes organizados junto a organizaciones comunitarias para conocer las protecciones legales básicas.

organizados junto a organizaciones comunitarias para conocer las protecciones legales básicas. Folletos informativos titulados “Conozca sus derechos” sobre procedimientos ante la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

sobre procedimientos ante la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Orientación y recursos prácticos para cuidadores inmigrantes ante la posibilidad de separación familiar por la aplicación de las leyes migratorias.

ante la posibilidad de separación familiar por la aplicación de las leyes migratorias. Línea directa Hope de la Ciudad de Nueva York para quienes sufren violencia doméstica, violencia de género o trata de personas.

El anuncio de Mamdani sobre su nuevo canal de difusión para hispanos

Los servicios telefónicos operan en horarios específicos y garantizan confidencialidad absoluta para los usuarios. Las llamadas son gratuitas y disponen de servicios de interpretación lingüística profesional.

Fin del TPS para haitianos: Mamdani refuerza el apoyo legal en Nueva York

Las declaraciones de Mamdani en la red social X surgieron a raíz de la situación que viven miles de haitianos en Nueva York que perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La Corte Suprema limitó las impugnaciones a la capacidad gubernamental para revocar dichas protecciones migratorias especiales.

Según Spectrum News, Stephanie Delia, abogada y presidenta de la Asociación de Abogados Haitiano-Estadounidenses de Nueva York, confirmó que esta protección para los haitianos terminó oficialmente tras un fallo judicial. En Estados Unidos viven aproximadamente 350 mil haitianos con TPS, de los cuales 5400 residen en la ciudad de Nueva York.

Manifestantes haitianos reclamaron en Estados Unidos la continuidad del TPS tras el fin de la protección migratoria Fotomontaje editado con IA

La administración Trump argumentó que el TPS debe ser temporal frente a la postura contraria de los defensores de los migrantes. Mientras tanto, los organismos municipales reforzaron la asistencia jurídica para enfrentar este escenario de incertidumbre legal institucional.