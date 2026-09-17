Oficial: Mamdani aumenta el salario en US$30 por hora para trabajadores que se activan en invierno

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una serie de modificaciones para el programa de paleros de nieve de emergencia. La iniciativa establece el inicio del registro en otoño y la agilización del pago para los participantes.

En qué consiste el anuncio de Mamdani que aumenta el salario en US$30 a trabajadores

El anuncio determina un incremento salarial a 30 dólares por hora para las personas que realicen tareas de remoción de nieve durante la temporada invernal. Además, las autoridades fijaron una tarifa de US$45 por hora para las jornadas que superen las primeras 40 horas de trabajo semanal.

La medida de Zohran Mamdani busca reducir el papeleo administrativo requerido para trabajadores temporales durante el invierno ANGELA WEISS - AFP

Mamdani respaldó la medida al hablar sobre la preparación de la infraestructura urbana ante eventos meteorológicos. “Si este último año de ventiscas, tormentas eléctricas y olas de calor nos enseñó algo, es que nunca es demasiado temprano para prepararse para el clima extremo”, afirmó.

“El invierno pasado, miles de neoyorquinos dieron un paso al frente para ayudar a sus vecinos a retirar la nieve pesada y el hielo. Este año, aumentamos su pago y facilitamos su incorporación al programa, porque cuando llegue la nieve, nuestra ciudad debe estar lista”, añadió el mandatario.

La medida busca eliminar las barreras administrativas previas y reducir el papeleo requerido a los trabajadores temporales. Asimismo, el Departamento de Saneamiento procesará los cheques de pago en un plazo de dos semanas tras la realización de las labores.

Requisitos y perfil de los trabajadores beneficiados por la medida en NYC

El programa beneficia directamente a los trabajadores que se desempeñan como paleros de nieve de emergencia en las vías públicas. El personal capacitado retira la nieve y el hielo acumulados en paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes e instalaciones viales.

El aumento salarial para paleros de nieve de emergencia en NYC será de US$30 por hora

Para acceder a estas plazas, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos formales fijados por el gobierno local:

Deben tener al menos 18 años de edad

Tienen que contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Deben demostrar capacidad física para realizar trabajos exigentes a la intemperie bajo condiciones climáticas adversas.

El invierno anterior registró la participación de más de 7800 neoyorquinos en estas tareas de emergencia durante tormentas históricas.

Documentos necesarios para anotarse en los trabajos de invierno en NYC

El Departamento de Saneamiento organizará el primer evento de inscripción presencial el sábado 19 de septiembre. La jornada atenderá al público en la escuela secundaria Taft High School en el Bronx de 9 a 17 horas.

Las personas que completen su registro antes del 30 de noviembre podrán acceder a una orientación paga de cuatro horas en diciembre. Los asistentes deberán presentar un número de teléfono, un correo electrónico, la tarjeta de Seguro Social y los formularios impositivos correspondientes.

A su vez, los postulantes deben presentar el formulario I-9 junto con la documentación de identificación oficial requerida por la normativa federal. El personal del Departamento tomará las fotografías de los aspirantes en el mismo sitio de inscripción.

Mamdani sobre las consecuencias del atentado de las Torres Gemelas

Posteriormente, cada trabajador registrado recibirá una confirmación por correo electrónico con la invitación para la sesión de orientación. El sistema asignará a cada palero un garaje específico de la dependencia municipal según las necesidades de cada condado y su preferencia.

Las autoridades anunciarán fechas adicionales de registro en los cinco distritos a través de sus canales oficiales. En la temporada anterior, se limpiaron 135 mil cruces peatonales, 34.000 paradas de autobús y 29.000 hidrantes.