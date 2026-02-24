Mamdani sube el salario a US$30 por hora a trabajadores del DSNY de Nueva York y abre contrataciones: cómo anotarse

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció una nueva medida para subir el salario a los trabajadores que forman parte del Departamento de Saneamiento de la Ciudad (DSNY, por sus siglas en inglés). Ahora, estos empleados pasarán a cobrar 30 dólares por hora, en medio de la tormenta invernal que azota a la ciudad. Los centros de saneamiento están abiertos para capacitar a nuevos integrantes, quienes deben cumplir con ciertos requisitos para empezar a trabajar.

Tormenta invernal en Nueva York: la medida de Mamdani para subir el salario a estos trabajadores

A través de un mensaje en X, el alcalde informó la medida. “El pago por limpieza de emergencia ahora es de US$30 por hora“, escribió en primer lugar. En el video que acompaña el texto, sostuvo que los empleados del DSNY “han estado trabajando arduamente para aumentar la capacidad de nuestro programa de excavadoras de nieve”.

La medida de Mamdani para subir el salario a los trabajadores de Nueva York

Por este motivo, ahora “pueden supervisar hasta 1800 neoyorquinos por turno”. Luego, resaltó la posibilidad de unirse a las filas del DSNY para participar de las tareas de saneamiento mientras la nieve colma las calles de la Gran Manzana.

“Acuda a cualquier taller de saneamiento para inscribirse hoy mismo antes de las 20 hs (hora local) o mañana de 9 hs a 20 hs. Pongamos a Nueva York de pie nuevamente, juntos”, expresó.

Anteriormente, la paga era de casi US$20, por lo que el incremento representa un esfuerzo para mejorar el trabajo en las calles y mantenerlas libres de obstáculos. Además, el sueldo aumenta a US$45 por hora después de las primeras 40 horas trabajadas en una semana.

Cómo trabajar en el DSNY durante la tormenta en Nueva York

El sitio web oficial del gobierno de Nueva York indica que para unirse al DSNY para las tareas de saneamiento, los solicitantes deben:

Tener al menos 18 años .

. Ser elegibles para trabajar en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Ser capaces de realizar trabajos físicos pesados.

Los trabajadores del Departamento de Saneamiento de Nueva York pueden ganar hasta US$45 por hora @NYCSanitation

Las citas están disponibles de 9 hs a 20 hs. Se aceptan visitas sin cita previa, y los ciudadanos pueden consultar los centros disponibles en la página web. Al presentarse, los peticionarios deben llevar:

Dos documentos de identidad originales , más copias (si es posible).

, más copias (si es posible). Tarjeta de Seguro Social.

El alcalde mantendrá el Código Azul vigente hasta el jueves por la mañana. Esto implica que los albergues operan con puertas abiertas. Los equipos de extensión social conectan a los neoyorquinos sin refugio con espacios seguros y cálidos.

Durante un Código Azul, el 311 se une al 911 para que los servicios de emergencia puedan movilizarse rápidamente y llegar a la persona necesitada. Las acciones de la administración Mamdani ante la tormenta invernal incluyen:

Despliegue de 2600 trabajadores de saneamiento en turnos de 12 horas.

Más de 2300 quitanieves (incluyen 700 esparcidores de sal).

Más de 800 paleadores en el turno matutino.

Hasta ahora, los equipos despejaron más de 1600 cruces de peatones, 419 bocas de incendio y casi 900 paradas de autobús durante la noche, según Mamdani.

Los empleados de saneamiento en Nueva York trabajan en medio de la tormenta invernal

Pronóstico y consecuencias de la tormenta en Nueva York

El temporal del noreste fue catalogado como uno de los más intensos en años, con ráfagas de viento comparables a huracanes. De acuerdo con ABC News, se trata de una de las diez tormentas de nieve más importantes de todos los tiempos en la región.

El pronóstico indica que habrá dos nevadas más esta semana. Esto implica un sistema de nieve cortante que dejará una capa de 2,5 centímetros, y quizás hasta cinco cm al norte y al oeste de la ciudad, el miércoles por la mañana. La segunda, a última hora del jueves, podría dejar entre 2,5 y cinco cm de manto blanco.

Sin embargo, ninguno de estos sistemas esta semana tendrá la fuerza de la ventisca que ya se retiró.

Entre las principales consecuencias, la tormenta invernal forzó a millones de personas a quedarse en casa y ocasionó prohibiciones de circulación y cierre de calles. El lunes, las escuelas de Nueva York no abrieron sus puertas.