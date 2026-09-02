Oficial y confirmado: Nueva York ya cobra un impuesto del 75% a las bolsitas de nicotina y así impacta en los comercios de barrio

El estado de Nueva York empezó a cobrar el 1° de septiembre un impuesto del 75% sobre el precio mayorista de los llamados productos alternativos de nicotina, la categoría que incluye las bolsitas orales como Zyn, los chicles y las pastillas.

Críticas en Nueva York al impuesto sobre las bolsitas de nicotina

Apenas entró en vigor la norma, los críticos salieron a pedir su derogación. “El impuesto del 75 % que Albany aplica a las bolsitas de nicotina es perjudicial para la salud pública, la seguridad pública y los pequeños comerciantes de Nueva York”, declaró a Politico Alison Ritchie, presidenta de la Asociación de Tiendas de Conveniencia de Nueva York.

El impacto no recae solo sobre los consumidores. En la ciudad de Nueva York, buena parte de la venta minorista de estos productos pasa por bodegas y comercios de barrio, un sector con fuerte presencia dominicana, mexicana y centroamericana.

Bolsitas de nicotina (Zyn) Zyn

Cómo funciona el impuesto a las bolsitas de nicotina

El mecanismo tiene una particularidad que afecta directamente a los comerciantes. En los productos de tabaco tradicionales el impuesto lo paga el distribuidor, pero en el caso de estos productos alternativos el estado exige que todos los vendedores presenten una declaración por las existencias que tenían en inventario y paguen el tributo correspondiente antes del 21 de septiembre, según explicó News10NBC.

Además, quien importe o venda estos artículos en Nueva York debía estar registrado como distribuidor o comerciante de productos de tabaco antes del 1° de septiembre.

El argumento del gobierno estatal es de equiparación tributaria: los funcionarios sostienen que el impuesto es necesario para tratar a las bolsitas igual que al resto de los productos de tabaco, y la oficina de presupuesto de la gobernadora Kathy Hochul viene calificando a esos productos como un problema de salud pública, según consignó Politico.

Del otro lado hay dos objeciones distintas:

La primera es de seguridad : Edgar Domenech, exsheriff de la ciudad de Nueva York, advirtió que el estado ya lidera el país en evasión impositiva del tabaco y que el nuevo gravamen será un negocio para los contrabandistas y para el crimen organizado.

: Edgar Domenech, exsheriff de la ciudad de Nueva York, advirtió que y que el nuevo gravamen será un negocio para los contrabandistas y para el crimen organizado. La segunda es comercial. Las tiendas de conveniencia de Nueva York insisten en que el impuesto castiga a los negocios responsables, los que controlan la edad de los compradores y cumplen la ley.

Hay también un debate sanitario abierto. Los legisladores que impulsaron la norma citaron preocupaciones de salud incluso para los productos de nicotina que no se fuman, mientras que otras voces temen que el precio desaliente a los fumadores que intentan pasarse a una alternativa menos dañina.

Los efectos de las bolsitas todavía se están analizando y la Sociedad Estadounidense del Cáncer advirtió que pueden elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y dañar encías y dientes.

Queda por verse el efecto real sobre el consumo juvenil, uno de los argumentos centrales de la medida, ya que estos productos ganaron popularidad entre los jóvenes en los últimos años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.