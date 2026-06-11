Robó una camioneta de US$50.0000 en Nueva York e intentó cruzar a Canadá, pero la CBP lo atrapó en la frontera

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) interceptaron un vehículo Ford Bronco robado en el puerto de entrada de Buffalo. El operativo concluyó con la captura de un ciudadano estadounidense que intentaba evadir los controles migratorios hacia el territorio canadiense.

Cómo la CBP recuperó una Ford Bronco robada en Buffalo

El procedimiento se llevó a cabo el 29 de mayo en el cruce fronterizo del Puente de la Paz, en Buffalo, Nueva York, con cooperación internacional. Según un comunicado de la CBP, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) rechazó inicialmente el ingreso del conductor debido a que este no poseía la documentación de viaje aprobada ni el registro del automotor.

La camioneta secuestrada por la CBP se dirigía rumbo a Canadá con un pedido de captura por robo CBP

Ante esta situación, las autoridades canadienses devolvieron al sospechoso a territorio estadounidense, donde los oficiales de la CBP tomaron el control y dirigieron la unidad a una zona de inspección secundaria. Durante este examen exhaustivo, el personal aduanero consultó la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) para verificar el estatus legal del vehículo.

El sistema informático reveló que la camioneta, una Ford Bronco modelo 2026 edición “Big Bend” con un valor comercial aproximado de 50.000 dólares, contaba con un reporte activo por robo. La sustracción del vehículo se había ejecutado previamente en las instalaciones de un concesionario de automóviles ubicado en la localidad de Jamestown.

Qué cargos enfrenta Joshua Eddy por la Ford Bronco robada

El conductor del vehículo fue identificado como Joshua Eddy, un ciudadano estadounidense de 38 años. El hombre quedó bajo arresto inmediato en el puesto de control.

Asimismo, los oficiales de la CBP realizaron el procesamiento administrativo correspondiente del detenido en las oficinas del puerto de entrada de Buffalo.

Los agentes de la CBP controlan tanto la salida como la entrada de vehículos a Estados Unidos CBP

Luego, el personal de la CBP entregó formalmente a Eddy y la camioneta recuperada a los oficiales de la policía local. Esa fuerza asumió la custodia del detenido y ahora lidera la investigación criminal para determinar las responsabilidades específicas del hecho.

El procesado debe comparecer ante las autoridades judiciales para enfrentar los cargos correspondientes por posesión de propiedad robada y otros delitos relacionados con el traslado transfronterizo.

Otro operativo de la CBP en Rainbow Bridge terminó con armas incautadas

En un procedimiento paralelo efectuado en la misma región aduanera el 31 de mayo, los oficiales de la CBP desarticularon un traslado ilícito de armamento de fuego en el puente Rainbow Bridge. En este caso, según otro informe de la agencia, la inspección se activó luego de que una unidad canina K-9 alertara sobre la presencia de elementos sospechosos en el vehículo de una pareja.

La revisión minuciosa del automóvil, proveniente del estado de Virginia, permitió el hallazgo de marihuana para consumo personal y dos pistolas cargadas. Con el sistema de datos del NCIC, el personal verificó que los ocupantes, un hombre de 51 años y una mujer de 27, carecían de las licencias requeridas.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

Las armas incautadas corresponden a los modelos Smith & Wesson M&P Shield y Smith & Wesson Equalizer, ambas de calibre 9 mm. Tras el decomiso, la CBP transfirió el material de contrabando y a los dos detenidos a la Policía del Estado de Nueva York (NYSP, por sus siglas en inglés).