Son aliados de Mamdani, proponen abolir al ICE y ahora buscan su candidata para las elecciones 2028 en USA

La filial de Nueva York de Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés) aprobó el sábado, por 291 votos contra 123, una resolución que pide a la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez que sea candidata presidencial en 2028. Militantes de Atlanta, Colorado, Los Ángeles e Ithaca aprobaron mociones similares, y entre las prioridades que esas resoluciones asignan a una eventual candidatura figura abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ocasio-Cortez no ha anunciado si buscará la Casa Blanca.

Qué aprobó DSA en Nueva York y qué alcance tiene

El capítulo neoyorquino reúne a unos 15.000 miembros, respaldó a Zohran Mamdani, hoy alcalde de Nueva York, y a Ocasio-Cortez en las cinco elecciones generales al Congreso que disputó desde 2018.

Su copresidente, Gustavo Gordillo, describió la resolución como un compromiso para alentar y construir las bases de una eventual campaña presidencial.

Alexandria Ocasio-Cortez evalúa tres caminos para 2028: conservar su banca en la Cámara de Representantes, competir por el Senado de EE. UU. o postularse a la Presidencia Fotomontaje realizado con IA // Foto: @AOC en X

Durante el debate, algunos delegados se opusieron porque consideran que la legisladora se apartó de la identidad de la organización. Otros advirtieron que la moción podía generar confusión en el proceso de endoso que se espera más adelante.

La DSA nacional retiró en 2024 su respaldo a Ocasio-Cortez por diferencias sobre Israel y Gaza. Ella volvió a afiliarse en agosto tras siete años de membresía vencida, según City & State New York, que también informó que la dirigencia nacional está dividida sobre un eventual apoyo.

Qué posición tiene Ocasio-Cortez sobre abolir el ICE

Ocasio-Cortez sostiene de forma explícita la abolición del ICE en su plataforma de campaña. En enero evitó fijar una consigna común para las campañas de sus colegas y dijo que dependía de quién se es y a qué se aspira.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez fue una de las oradoras en la ceremonia de asunción de Mamdani SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El tema divide al Partido Demócrata. NPR informó en febrero que el senador Ed Markey impulsa desfinanciar y abolir la agencia, mientras que la senadora Elizabeth Warren no respondió si apoya abolirla y habló de reorganizarla por completo.

Una encuesta de YouGov, hecha después de los tiroteos en Minneapolis, halló que el 46% de los estadounidenses apoya abolir el ICE, una pluralidad según la misma cobertura.

Qué opinan los votantes latinos sobre eliminar el ICE

Una encuesta de Equis de marzo de 2026 señala que la mayoría de quienes dicen que el ICE debe abolirse entiende que debe haber otro enfoque de control migratorio, no el fin de este.

Frente a los argumentos de la Casa Blanca, el 64% de los votantes hispanos eligió como más cercano un mensaje centrado en seguridad y oportunidades, y el 58% optó por el de abolir el ICE.

Alexandria Ocasio-Cortez instó a los jóvenes a votar en las elecciones de noviembre

Sobre las elecciones del 3 de noviembre, una investigación sobre el voto latino indica lo siguiente:

Los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes obtuvieron 67% del voto latino, frente a 56% que logró Kamala Harris en 2024.

27% ubicó la reforma migratoria y el ICE entre sus tres mayores preocupaciones, y 68% rechaza la asignación de 240.000 millones de dólares para la agencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.