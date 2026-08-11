Terremoto en Colombia: la inmediata reacción del alcalde de Nueva York para los migrantes afectados

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su apoyo a los residentes afectados por el terremoto en Colombia. El mensaje, publicado en redes sociales la noche del lunes 10 de agosto, estuvo dirigido a quienes perdieron seres queridos o intentaban comunicarse con familiares y amigos.

Qué dijo Mamdani sobre el terremoto en Colombia

En una publicación de la cuenta oficial de la Alcaldía en X, Mamdani manifestó su respaldo a la comunidad colombiana de la ciudad. El funcionario se refirió a las personas que atravesaban horas de incertidumbre por la situación de sus allegados.

El jefe municipal acompañó a la diáspora sudamericana y prometió brindar orientación oficial Instagram @zohrankmamdani

El alcalde sostuvo que sus pensamientos estaban con quienes habían perdido a un ser querido y con aquellos que intentaban contactarse con familiares y amigos. Luego se dirigió a los neoyorquinos vinculados con las zonas alcanzadas por el sismo y les aseguró que “no están solos”. Mamdani también anticipó que difundirá información y recursos disponibles ofrecidos por su administración a medida que se conozcan nuevos datos.

La reacción del alcalde se extendió a otras comunidades de la región. Mamdani señaló que el impacto se sentía más allá de Colombia y afirmó que también tenía presentes a los vecinos ecuatorianos y venezolanos. El movimiento se percibió en Ecuador y Panamá.

La referencia a Venezuela se produjo después de los dos fuertes sismos que afectaron a ese país a fines de junio; destruyeron cientos de edificios y provocaron más de 6300 muertes.

Terremoto en Colombia: muertos, desaparecidos y daños tras el sismo de magnitud 7,4

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, una comunidad de unos 4800 habitantes ubicada en el departamento de Chocó, a 400 kilómetros al oeste de Bogotá.

El Servicio Geológico Colombiano lo calificó como el más fuerte registrado en el país durante el siglo XXI. Tras el movimiento principal se produjeron varias réplicas.

Hasta la noche del lunes, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU había confirmado 126 muertos y 1495 heridos. Durante el martes, las estimaciones de las autoridades locales citadas por Reuters elevaron el balance a alrededor de 224 muertos.

El desastre dañó casi 5000 viviendas, provocó el derrumbe de decenas de edificios y destruyó cientos de residencias. En Cali, el colapso de varios pisos de un hospital dejó pacientes atrapados y obligó a atender a otras 600 personas en la calle.

Los rescatistas continuaban la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, especialmente en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, y otras localidades de la región cafetera.

Las tareas se vieron dificultadas por los cortes de electricidad, agua, comunicaciones y servicios sanitarios.

Las autoridades también cerraron seis aeropuertos y registraron daños en decenas de carreteras.

El temblor alcanzó 7,4 y se originó cerca de San José del Palmar Santiago Saldarriaga - AP

Debido a las dificultades para comunicarse con algunas de las zonas más afectadas, advirtieron que el número definitivo de víctimas y la dimensión total de los daños podrían tardar varios días en establecerse.

Ayuda para Colombia: Estados Unidos destina US$15,5 millones y otros países preparan asistencia

El gobierno colombiano anunció subsidios de alquiler para las personas cuyas viviendas necesitaran reparaciones o fueron destruidas. La Cruz Roja del país recibió más de cinco toneladas de donaciones destinadas a los sobrevivientes.

Estados Unidos comprometió US$15,5 millones para refugios de emergencia, alimentos y otras acciones de respuesta. México preparaba el envío de 255 especialistas en búsqueda, rescate y salud, además de cuatro toneladas de medicamentos. El operativo esperaba una solicitud formal de Colombia.