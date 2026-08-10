Thierry Henry habló con Mamdani de su profunda conexión con Nueva York: “Siempre iba por comida colombiana a Queens”

Thierry Henry reafirmó su vínculo con Nueva York en una charla publicada el 8 de agosto por la oficina del alcalde Zohran Mamdani. El exjugador francés, figura de los New York Red Bulls entre 2010 y 2014, dijo que visita la ciudad desde 1995, que su hijo nació allí y que la comida colombiana de Queens se convirtió en su alternativa latina favorita por su cercanía con los sabores de Guadalupe y Martinica.

Por qué Thierry Henry considera a Nueva York parte de su vida

“New York State of Mind”, resumió Henry durante el diálogo de poco más de cinco minutos. El exatacante de Arsenal y Barcelona explicó que se siente identificado con la franqueza que atribuye a los neoyorquinos y con una ciudad donde reconoce “la mezcla” de culturas que, según él, representa cómo funciona el mundo.

Thierry Henry habló con Mamdani de su profunda conexión con Nueva York

Henry relató que llegó por primera vez en 1995 y que entonces quedó desorientado ante la dimensión urbana: caminaba mirando a todos lados, mientras cada esquina le evocaba una escena televisiva. Con el tiempo, esa impresión se transformó en una relación personal sostenida por su vida familiar y por su etapa deportiva en el área metropolitana.

Su paso por el fútbol estadounidense consolidó esa conexión. El francés firmó con los New York Red Bulls el 14 de julio de 2010 como jugador designado y disputó cinco temporadas con el club, donde acumuló 122 partidos, 51 goles y 42 asistencias.

La comida colombiana de Queens que vincula Henry con el Caribe

Mamdani le preguntó a Henry si había encontrado en Nueva York un restaurante que le recordara a la gastronomía caribeña de su origen. El exfutbolista respondió que no logró hallar una propuesta específicamente guadalupeña, aunque sí encontró cocina de estilo jamaiquino, que considera cercana a la de su región.

Luego precisó su preferencia: “La comida de Guadalupe y Martinica es mucho más cercana a Colombia. Así que siempre iba por comida colombiana a Queens”.

Henry en su etapa como estrella de Arsenal Reuters

Henry no mencionó un restaurante determinado ni un plato específico, por lo que no hay elementos para identificar un establecimiento en particular.

La elección tiene un anclaje demográfico: una investigación académica publicada en EE.UU. documentó que la población colombiana de Nueva York se concentró históricamente en Queens, distrito que desde 1990 reunía aproximadamente tres cuartos de los colombianos de los cinco boroughs. Esa presencia ayuda a explicar la amplitud de la oferta gastronómica colombiana que encuentra quien vive o visita la ciudad.

Qué significa Queens para los latinos que viven en Nueva York

Para Henry, Queens sintetiza la posibilidad de encontrar productos y comidas de múltiples orígenes en distancias cortas. En la conversación mencionó al borough como ejemplo de la diversidad neoyorquina y contrastó esa experiencia con la posibilidad de hallar comida italiana en el Bronx.

Thierry Henry junto al cartel de una calle con su nombre en New York

La charla cerró con recuerdos de su regreso a Arsenal en 2012, cuando marcó ante Leeds United por la FA Cup. Henry definió aquel gol como la primera vez que se sintió un hincha dentro de un club, pero dejó claro que Nueva York ocupa un lugar diferente y permanente en su historia personal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.