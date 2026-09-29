Es oficial: trabajos con mejor sueldo y el Centro de Empleos confirmado por Mamdani en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, inauguró el Jobs NYC Center, una agencia que va a conectar a los neoyorquinos con carreras en el servicio público. Las asesorías inician el 5 de octubre y se van a ofrecer servicios para identificar vacantes abiertas en compañías de la Gran Manzana.

Qué se sabe del nuevo Centro de Empleos confirmado por Zohran Mamdani

Mamdani presentó el Centro de Empleos junto con la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, el comisionado de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS, por sus siglas en inglés), Kenny Minaya, y la comisionada del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS), Yume Kitasei, en una conferencia de prensa.

Allí, justificó el surgimiento del centro como una alternativa para que los neoyorquinos puedan conectar con empleos en el servicio público de la ciudad y generar vínculos laborales.

“Todos los neoyorquinos merecen una oportunidad real de conseguir un buen trabajo, incluyendo servir a la ciudad que consideran su hogar”, dijo el alcalde.

“El camino hacia el servicio público no debería ser difícil. El Centro de Empleo de la Ciudad de Nueva York ayudará a los neoyorquinos a encontrar la oportunidad adecuada, comprender los requisitos para ser contratados y desarrollar una carrera en el sector”, luego agregó.

La nueva agencia se encuentra ubicada en el 2 Lafayette Street y el inicio formal de atención sin cita previa está programado para el lunes 5 de octubre.

Qué servicios va a ofrecer el nuevo Centro de Empleos en Nueva York

El Jobs NYC Center se basa en la iniciativa Jobs NYC de SBS, que desde 2024 ha apoyado a 47 instituciones públicas de la ciudad. A partir del 5 de octubre, se ofrecerán seis servicios claves para los neoyorquinos. Estos son:

Servicios de orientación profesional: se prevé ayudar a encontrar empleos en el sector público y asesorar sobre los exámenes de la función pública.

se prevé ayudar a y asesorar sobre los exámenes de la función pública. Ferias de empleo: se concretarán entrevistas con agencias y eventos de contratación inmediata .

se concretarán . Talleres y capacitación : se organizarán sesiones sobre carreras en el servicio público.

: se organizarán Servicios para empleadores: se otorgará apoyo en la contratación de personal para agencias municipales y otros socios del sector público.

se otorgará apoyo y otros socios del sector público. Espacio comunitario: se organizará en un espacio para actividades de desarrollo profesional, creación de redes y eventos.

Los servicios del Jobs NYC Center incluye entrevistas con agencias municipales nycmayorsoffice

“Los neoyorquinos podrán venir, recibir apoyo y salir con un camino hacia un trabajo estable al servicio de su propia ciudad”, señaló la vicealcaldesa Julie Su.

Iniciativas previas para ofrecer empleo al Jobs NYC Center en la Gran Manzana

La agencia de trabajo tuvo su fase de prueba en agosto de este año. Allí, se realizó una feria de contratación en la que se reclutaron 17 nuevos integrantes para el equipo NYC Business Express Service Team (BEST, por sus siglas en inglés).

Con esta nueva oficina, se prevé cumplir con la Orden Ejecutiva 18 de Mamdani, que busca duplicar el tamaño de NYC BEST y acelerar la contratación en todos los puestos del servicio público.