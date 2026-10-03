Mamdani confirma nueva oficina para buscar trabajo en Nueva York y atenderá sin cita desde el 5 de octubre

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la inauguración oficial de un nuevo centro que busca conectar a los neoyorquinos con carreras en el servicio público. La oficina ofrecerá asesoramiento personalizado, ferias de contratación y talleres sobre exámenes de servicio civil, y comenzará con la atención presencial sin cita previa a partir del lunes 5 de octubre.

Jobs NYC Center: dónde queda la nueva oficina para conseguir empleo público en Nueva York

En un comunicado oficial, la administración Mamdani señaló que el nuevo centro transforma un espacio municipal que llevaba mucho tiempo vacío en un lugar donde se ofrecen servicios de orientación profesional sin cita previa, eventos de desarrollo laboral, ferias de empleo y salas de contratación de agencias.

El anuncio de Mamdani sobre la nueva oficina de trabajo en Nueva York

La iniciativa, desarrollada por el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS, por sus siglas en inglés), permitirá a quienes necesiten realizar exámenes de la función pública acceder directamente al centro de pruebas situado en los pisos superiores del mismo edificio.

“Todos los neoyorquinos merecen una oportunidad real de conseguir un buen trabajo, incluyendo servir a la ciudad que consideran su hogar”, expresó en primer lugar el alcalde Mamdani.

En esa línea, sostuvo que el nuevo Jobs Center de Nueva York “ayudará a los neoyorquinos a encontrar la oportunidad adecuada, comprender los requisitos para ser contratados y desarrollar una carrera en el servicio público”.

El alcalde señaló que la nueva oficina ofrecerá también apoyo en la contratación de personal para agencias municipales y otros socios del sector público @NYCMayor

Cómo funcionará el Jobs NYC Center y qué ayuda ofrecerá a quienes buscan empleo

En el Jobs NYC Center, el personal ayudará a los solicitantes de empleo a identificar puestos vacantes, desenvolverse en el proceso de la función pública, preparar solicitudes y contactar directamente con las agencias que buscan contratar nuevos empleados. De acuerdo con la Oficina de Mamdani, el recinto ubicado en 2 LaFayette Street ofrecerá:

Servicios de orientación profesional : asistencia para encontrar y solicitar trabajo en el sector público, lo que incluye asesoramiento sobre los exámenes de la función pública.

: asistencia para encontrar y solicitar trabajo en el sector público, lo que incluye asesoramiento sobre los exámenes de la función pública. Ferias de empleo : entrevistas con agencias y eventos de contratación inmediata que conectan directamente a los solicitantes con los empleadores.

: entrevistas con agencias y eventos de contratación inmediata que conectan directamente a los solicitantes con los empleadores. Talleres y capacitación : sesiones sobre carreras en el servicio público y el proceso de la función pública. Esto incluye la Introducción a la Función Pública, que se lleva a cabo en el escenario Jobs NYC del Centro, a pie de calle.

: sesiones sobre carreras en el servicio público y el proceso de la función pública. Esto incluye la Introducción a la Función Pública, que se lleva a cabo en el escenario Jobs NYC del Centro, a pie de calle. Servicios para empleadores : apoyo en la contratación de personal para agencias municipales y otros socios del sector público.

: apoyo en la contratación de personal para agencias municipales y otros socios del sector público. Espacio comunitario: un lugar para actividades de desarrollo profesional, creación de redes y eventos. Anteriormente, este espacio albergó eventos temporales, como las instalaciones de Art on the Avenue. Estas instalaciones y otros programas artísticos seguirán integrados en el Centro con el objetivo de “unir cultura y desarrollo profesional”.

Durante la presentación del centro de empleo, encabezada por Mamdani, se seleccionó y tomó juramento a 17 nuevos trabajadores de Nueva York @NYCMayor

Jobs NYC Center: apoyo para empleados públicos que buscan ascensos y capacitación

Aparte de orientar a los postulantes que buscan ingresar al gobierno local, el Jobs NYC Center servirá como un espacio de apoyo para empleados municipales actuales que aspiran a ascensos o capacitaciones adicionales.

La Oficina de Mamdani sostuvo que esta infraestructura consolida la labor de la estrategia Jobs NYC iniciada en 2024. Este proyecto respaldó los procesos de reclutamiento de 47 agencias e instituciones públicas, entre las que figuran el Departamento de Educación, NYC Health + Hospitals y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés).

Durante la apertura preliminar de agosto, el centro realizó su primer evento de contratación, mediante el cual fueron incorporados 17 integrantes del NYC Business Express Service Team (BEST). Mamdani les tomó juramento durante el lanzamiento oficial del centro, el 28 de septiembre