Ciudades santuario de inmigrantes: qué dice la ley en Nueva York sobre la presencia del ICE en escuelas

La Ciudad de Nueva York fortaleció sus medidas de protección en escuelas públicas ante la preocupación de las familias extranjeras por los operativos federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las autoridades educativas y los colectivos civiles coordinan esfuerzos para impedir el acceso de los agentes antes del inicio del ciclo lectivo.

Qué establece Nueva York sobre el ingreso del ICE a las escuelas públicas de NYC

Las normas de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS, por sus siglas en inglés) no permiten el ingreso de los oficiales del ICE a los colegios públicos. La Federación Unida de Maestros respaldó esta directriz y solicitó a los padres indocumentados que no retiren a sus hijos de las aulas por temor.

NYC prohíbe el ingreso de agentes del ICE a las escuelas públicas Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con N+ Unvisión, el gremio de docentes recordó que todos los niños tienen derecho a acceder a la educación pública independientemente de su estatus migratorio. Asimismo, las agrupaciones comunitarias locales demandaron al canciller de Educación un plan de acción para evitar que los agentes federales vigilen los alrededores de los colegios.

Hasta el momento, los directores escolares confirmaron que ningún agente federal ingresó a los establecimientos públicos para buscar a algún estudiante o familia. Además, las autoridades locales presentarán nuevos parámetros de seguridad durante los próximos días para reforzar esta política protectora.

ICE en escuelas de Nueva York: qué derechos y protecciones tienen los estudiantes

Según Telemundo 47, las escuelas públicas de la urbe neoyorquina omiten cualquier registro o pregunta sobre el estatus migratorio de los alumnos. Esto se debe a que las normas de privacidad del sistema escolar protegen la información de cada una de las familias indocumentadas.

Los estudiantes tienen, además, el derecho a recibir servicios gratuitos de traducción y a asistir a entornos de enseñanza acogedores. Los reglamentos indican que los agentes de inmigración no pueden acceder a los edificios si no presentan una orden judicial.

Las familias de NYC disponen de una línea telefónica gratuita de ayuda legal migratoria Yuki Iwamura - FR171758 AP

En ese sentido, los consejeros recomiendan que los padres de familia mantengan actualizados sus números telefónicos y datos de contacto para emergencias. Igualmente, los representantes pueden de forma anticipada designar a un adulto autorizado para recoger al menor en el horario de salida.

Además, las familias disponen de una línea telefónica gratuita de ayuda legal migratoria bajo la gestión de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes. Los interesados pueden llamar al número 800-354-0365 o marcar al 311 de lunes a viernes para recibir orientación sin costo.

Proyecto Brazos Abiertos: qué apoyo ofrece a las familias migrantes en escuelas de Nueva York

Según Telemundo 47, en NYC también existe un programa llamado Proyecto Brazos Abiertos que coordina diversos servicios de apoyo para las familias recién llegadas y los solicitantes de asilo. Esta iniciativa ofrece herramientas académicas, lingüísticas y acompañamiento socioemocional para facilitar la inserción de los menores en el sistema escolar.

La campaña educativa distribuye guías informativas tituladas “Conozca sus derechos” en español y en otros idiomas. Estos materiales describen múltiples situaciones cotidianas para que los representantes comprendan cómo actuar ante un eventual encuentro con oficiales federales.

Markwayne Mullin presentó los resultados de la operación migratoria durante una conferencia en Nueva York

La red de ayuda busca que los representantes de los alumnos reaccionen de manera oportuna frente a las inspecciones migratorias en las calles o vecindarios.