Vivió a escondidas seis meses en la escuela en la que trabajaba en Nueva York, pero lo descubrieron por las cámaras

Tim Walters, de 36 años, renunció el 23 de junio a su cargo en la Hackett Middle School, de Albany, Nueva York, luego de que se descubriera que vivía allí desde hace seis meses en un sector que había amoblado como su departamento.

¿Cómo convirtió una escuela de Nueva York en su vivienda?

Walters trabajó durante 17 años como empleado de mantenimiento del Distrito Escolar de la Ciudad de Albany y llegó a ocupar la jefatura del área. En octubre, decidió mudarse a la Hackett Middle School, el mismo establecimiento que limpiaba durante el día, informó Times Union.

Para instalarse, trasladó camas, una heladera y el resto de sus pertenencias. Con esos elementos preparó para sí mismo un espacio similar a un monoambiente en el cuarto piso del edificio.

Hasta entonces, vivía con su hermana. Al abandonar esa casa, permitió que ella creyera que se trasladaría a un departamento convencional. Su estadía en el colegio también incluyó a sus cuatro hijos: como tenía su custodia los fines de semana, los llevaba al establecimiento y todos dormían en el ambiente que había montado.

Las grabaciones que expusieron su presencia fuera de horario

Las autoridades escolares no advirtieron que Walters residía en el inmueble. Permaneció allí durante más de seis meses, hasta que el distrito detectó la situación a fines de abril.

Durante los fines de semana, también llevaba a sus cuatro hijos a dormir en la escuela Google Maps

El hallazgo surgió de una investigación diferente. Los funcionarios revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para analizar reclamos fraudulentos de horas extra presentados por otros trabajadores.

Walters no había solicitado el pago de tiempo adicional, pero las imágenes mostraron que estaba dentro de la institución después del horario laboral.

Los empleados de mantenimiento que falsearon sus horas extra recibieron medidas disciplinarias. El caso de Walters siguió un proceso separado por el uso del edificio como residencia.

¿Por qué Tim Walters aseguró que no podía pagar un alquiler?

El incremento salarial mencionado elevó su remuneración anual a US$80.000. Sin embargo, abonaba US$2000 mensuales por la manutención de sus hijos, un monto equivalente a cerca del 30% de sus ingresos antes de impuestos.

Una vez descontados los tributos, calculó que le quedaban alrededor de US$35.000 al año para cubrir la atención médica, los artículos que necesitaban sus hijos, la comida y los servicios. Walters sostuvo que, después de afrontar esos gastos, no podía sumar el costo de un alquiler.

La renuncia después de una suspensión con goce de sueldo

Cuando las autoridades descubrieron la situación durante la primavera, suspendieron a Walters con goce de sueldo y evaluaron despedirlo. El trabajador había afirmado previamente que quería conservar el puesto que ocupó después de 17 años dentro del distrito.

Walters tuvo dificultades para explicar por qué eligió la escuela como vivienda. Calificó su decisión como un grave error de juicio, aunque aseguró que no causó daños en el edificio. Finalmente optó por dejar su cargo, según confirmó a Times Union el portavoz del Distrito Escolar de la Ciudad de Albany, Ron Lesko.

El empleado de mantenimiento llevaba 17 años en el distrito escolar de Albany Google Maps

¿Qué apoyo recibió el extrabajador de la escuela?

Algunos referentes comunitarios defendieron a Walters. Señalaron que afrontar al mismo tiempo un depósito de garantía y el primer mes de renta puede resultar inaccesible, en especial ante el aumento de los alquileres en Albany.

Los promotores iniciaron una campaña en GoFundMe con el objetivo de entregarle US$4000 para que pudiera acceder a un departamento. La colecta superó esa meta y reunió US$4883.

Además, Amber Walters, hermana del extrabajador, organizó otra colecta para cubrir comida, servicios y artículos de primera necesidad. Esta segunda iniciativa acumulaba US$540 de un objetivo de US$2000.