Ya es oficial: confirman cuándo cambia la hora en EE.UU. y el día que llega el otoño a Nueva York

En el estado de Nueva York, al igual que en todo Estados Unidos, se aproxima el inicio del otoño boreal, que ocurrirá este 22 de septiembre. Semanas después, los residentes deberán reajustar sus relojes por la finalización del horario de verano.

Cambio de hora en Nueva York: cuándo atrasar los relojes en noviembre de 2026

Los neoyorquinos deberán atrasar sus relojes una hora a las 2 hs (hora local) del 1° de noviembre. De este modo, los dispositivos deberán marcar la 1 hs. Con este cambio, la salida y la puesta del sol se darán una hora antes con respecto al día anterior. Esto implicará más iluminación por las mañanas y menos claridad en las tardes.

El horario de verano en EE.UU. termina el 1 de noviembre de 2026 Freepick

De acuerdo con Time and Date, solo dos estados no aplican esta medida de forma completa: Hawái y la mayor parte de Arizona no observan el horario de verano. La excepción dentro de Arizona es la Nación Navajo, que sí realiza los cambios estacionales de hora.

El resto de los 48 estados sí aplican la normativa en su totalidad. Conviene tener en cuenta estas diferencias horarias al organizar viajes o actividades entre estados.

Cuándo llega el otoño a Nueva York en 2026

En el Estado Imperial, la llegada del equinoccio de otoño será el 22 de septiembre de 2026. El mismo día aplica para cada región de EE.UU., pero con diferentes horarios.

En el caso del territorio neoyorquino, al pertenecer al huso de la Hora del Este (EDT), el fenómeno ocurrirá exactamente a las 20.05 hs. En consecuencia, será a las 19.05 hs CDT, 18.05 hs MDT y 17.05 hs PDT.

En el equinoccio de otoño, la inclinación del eje terrestre no queda orientada predominantemente hacia el Sol ni en sentido contrario Istock - iStockphoto

Según un reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante el equinoccio, el eje terrestre no queda inclinado hacia el Sol ni en dirección opuesta, por lo que ambos hemisferios reciben cantidades similares de luz solar. Esto significa que la inclinación del eje terrestre no queda orientada predominantemente hacia el Sol ni en sentido contrario.

Sunshine Protection Act: el horario de verano permanente en EE.UU.

En julio de 2026, la Cámara de Representantes de EE.UU. dio el visto bueno al proyecto de Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act, en inglés), con 308 votos a favor y 117 en contra. Se trata de una propuesta legislativa que busca hacer que el horario de verano sea permanente en todo el país.

Según NBC News, la iniciativa permanece pendiente en el Senado, donde todavía se espera por una resolución. Luego de que se conociera la aprobación de la Cámara, el presidente Donald Trump manifestó su respaldo explícito a la medida a través de su red Truth Social.

El mandatario argumentó que el procedimiento actual genera gastos millonarios anuales debido al ajuste de relojes en personas, ciudades e instalaciones públicas. “Voy a trabajar muy duro para que la Ley de Protección de la Luz Solar se convierta en ley”, dijo.

Los distintos husos horarios en Estados Unidos

Por otro lado, el proyecto enfrenta objeciones en la Cámara alta por parte del senador republicano Tom Cotton y otros legisladores de ambos partidos. Cotton advirtió que mantener este horario provocaría amaneceres pasadas las 9 hs en ciertas regiones, lo que incrementaría los riesgos en los traslados matutinos.