Adiós al cambio de hora de EE.UU.: Trump celebró la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca convertir en permanente el horario de verano. La iniciativa, respaldada públicamente por el presidente Donald Trump, elimina la necesidad de adelantar y atrasar los relojes dos veces al año. Sin embargo, antes de convertirse en una norma oficial todavía deberá superar un paso clave: su tratamiento en el Senado, donde enfrenta resistencias.

La Cámara de Representantes aprueba la ley para establecer el horario de verano permanente

Según informó NBC News, la Cámara de Representantes aprobó el martes el proyecto de ley H.R. 139, denominado Sunshine Protection Act por 308 votos a favor y 117 en contra. La propuesta presentada por el republicano Vern Buchanan establece que EE.UU. mantenga de manera permanente el horario que actualmente rige entre marzo y noviembre, salvo que algún estado decida quedar exento antes de la entrada en vigor de la norma.

Los distintos husos horarios en Estados Unidos

La aprobación constituye el principal avance de la iniciativa en la actual sesión legislativa. De convertirse en ley, los estadounidenses ya no tendrían que modificar sus relojes dos veces por año, una práctica que fue objeto de críticas durante décadas y que periódicamente vuelve al centro del debate político.

Según indicó NBC News, durante la sesión de votación el representante Scott DesJarlais, republicano por Tennessee, quien presidía la votación en el recinto, reprodujo desde su teléfono la canción Here Comes the Sun de The Beatles mientras anunciaba el resultado final, en una referencia directa al objetivo de mantener de forma permanente el horario de verano.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto fue enviado al Senado, donde deberá ser debatido antes de poder llegar al escritorio presidencial.

Donald Trump respalda el horario de verano permanente tras la votación en la Cámara

La iniciativa contó con un respaldo explícito de Donald Trump, quien utilizó su cuenta en Truth Social para celebrar la aprobación legislativa. En un breve mensaje publicado tras la votación, el mandatario escribió: “¡Grandes noticias para Estados Unidos! La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley apoyado por Trump para hacer permanente el horario de verano”.

Donald Trump celebró la aprobación parcial de la ley para mantener el horario de verano como permanente Truth Social de Trump

El apoyo del presidente no comenzó con esta votación. De acuerdo con una publicación realizada en mayo en Truth Social, cuando el proyecto todavía avanzaba en comisión, Trump ya había manifestado su intención de trabajar para que la propuesta llegara a convertirse en ley.

En aquel mensaje recordó que el proyecto había obtenido una aprobación de 48 votos contra uno en el Comité de Energía y Comercio y sostuvo que el Sunshine Protection Act sería incorporado al proyecto de ley sobre carreteras.

El mandatario también explicó por qué considera necesario eliminar el cambio semestral de horario. Según escribió, cada año se gastan cientos de millones de dólares porque personas, ciudades y estados deben modificar sus relojes.

Añadió que muchos de esos relojes se encuentran instalados en torres y que el alquiler o utilización de maquinaria pesada para realizar esos ajustes dos veces al año implica costos elevados.

Trump afirmó además: “Voy a trabajar muy duro para que la Ley de Protección de la Luz Solar se convierta en ley”. En el mismo mensaje sostuvo que había llegado el momento de que la población dejara de preocuparse por el reloj y por los gastos asociados a un procedimiento que calificó como una producción innecesaria que se repite dos veces al año.

En mayo, Donald Trump ya había adelantado su apoyo a la ley de horario de verano permanente Truth Social de Trump

El Sunshine Protection Act enfrenta objeciones de Tom Cotton en el Senado

Según NBC News, el proyecto pasa ahora al Senado, donde una versión similar ya encontró obstáculos anteriormente. El año pasado, el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, bloqueó un intento de acelerar su aprobación mediante consentimiento unánime.

Cotton manifestó que establecer de manera permanente el horario de verano podría generar consecuencias negativas que no deberían pasarse por alto. Entre ellas mencionó que, en algunas regiones del país norteamericano, el sol no saldría hasta las 9 hs o incluso más tarde durante determinados meses del año.

A su juicio, esa situación podría derivar en traslados matutinos más peligrosos por la oscuridad y afectar especialmente a quienes comienzan sus jornadas laborales en las primeras horas del día.

Un asesor legislativo citado por NBC News indicó que el senador mantiene exactamente las mismas objeciones que expresó anteriormente y agregó que varios integrantes del Senado, tanto republicanos como demócratas, también mostraron reparos durante el tratamiento del proyecto en comisión.