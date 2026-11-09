Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “El ICE no tiene derecho a usar nuestra propiedad como base para separar a las familias”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exigió el 2 de noviembre de 2026 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que dejen de usar estacionamientos de propiedad municipal para preparar operativos migratorios, y advirtió que la ciudad acudirá a los tribunales si los agentes regresan.

Qué exige la carta y qué cambia con las redadas del ICE en Nueva York

La carta difundida por Mamdani iba dirigida a los jefes del DHS, ICE y al jefe de la oficina neoyorquina; allí se menciona un lote en Van Cortlandt Park, en el Bronx, y varios en Queens.

Según el comunicado de la Alcaldía de Nueva York. Los agentes habrían estacionado vehículos y celebrado reuniones en esos terrenos, y la ciudad sostiene que no los autorizó.

Mamdani apunta contra las políticas migratorias implementadas por el ICE Fotomontaje realizado con IA (foto: AP)

Exigencia: La carta pide que ICE emita una guía que prohíba expresamente a sus agentes usar lotes de la ciudad para preparar o ejecutar operativos. La Alcaldía describe ese uso como ilegal.

La carta pide que ICE emita una guía que prohíba expresamente a sus agentes usar lotes de la ciudad para preparar o ejecutar operativos. La Alcaldía describe ese uso como ilegal. Parques: El mismo día, la Alcaldía presentó una política del Departamento de Parques sobre cómo responder cuando agentes no locales, incluido ICE, piden acceso a áreas del sistema de parques. Según CBS New York, los empleados deben negar el uso de lotes o el ingreso a zonas no públicas si no hay orden judicial.

¿Qué antecedentes tiene el conflicto y qué responde el gobierno federal?

La carta se apoya en la Orden Ejecutiva 13, que Mamdani firmó el 6 de febrero. La norma prohíbe que personal de fuerzas de seguridad no municipales use lotes de la ciudad, propios o arrendados, como puntos de reunión, procesamiento o base de operaciones, salvo acuerdo formal u orden judicial.

El 16 de octubre, Mamdani y más de 100 funcionarios electos pidieron a propietarios privados de garajes y estacionamientos que negaran el acceso a ICE, tras el disparo contra Oscar Belgal en Marble Hill.

Belgal, de 28 años y originario de República Dominicana, recibió el 8 de octubre un disparo en el cuello durante un intento de detención, con su hijo de 5 años en el auto, según ABC7 New York.

Zohran Mamdani: “El ICE no tiene derecho a usar nuestra propiedad como base para separar a las familias” Archivo

El secretario Mullin dijo que los agentes temían por su vida y que Belgal tenía arrestos previos; un juez federal prohibió su deportación.

Ante la carta, un portavoz de DHS sostuvo que el uso de estacionamientos públicos está amparado por la ley federal y afirmó que “ICE no está bajando el ritmo”, de acuerdo con el Queens Daily Eagle.

La gobernadora Kathy Hochul respaldó el reclamo de Mamdani y citó la ley Local Cops, Local Crimes Act, que impide acuerdos locales para aplicar la ley migratoria civil federal, según el comunicado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.