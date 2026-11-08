Redadas del ICE: el pueblo de Nueva Jersey que pierde trabajadores y teme por los negocios tras detenciones migratorias

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúa sus redadas en Nueva Jersey. Entre las localidades más afectadas se encuentra Union City, donde, tras un reciente operativo en una panadería, comerciantes de la zona reportan una caída en las ventas y renuncias de empleados.

Union City, el pueblo afectado por las redadas del ICE en Nueva Jersey

Union City se encuentra a unos cuatro kilómetros al oeste de Manhattan y es conocida como “La Habana del Hudson”, debido a la fuerte influencia de la comunidad hispana en la zona. Según datos de Census Reporter, el 53,4% de la población nació en el extranjero.

En los últimos meses, los residentes de la zona han reportado que los operativos del ICE se han vuelto frecuentes en la zona. En diálogo con Univision, los agentes habrían arrestado a personas en las calles.

“Se siente mucha impotencia de uno querer ayudar”, explicó Iris, una residente de Nueva Jersey.

El pasado 4 de noviembre, entre cuatro y cinco agentes del ICE ingresaron a la panadería La Gran Vía (La Gran Via Bakery, en inglés) para arrestar a Ledwin Fuentes Aguilera, un migrante hondureño.

En una redada que duró menos de dos minutos, los agentes lo derribaron y lo detuvieron frente a clientes y empleados del establecimiento.

Según relataron los testigos, durante el forcejeo, el hombre repetía que tenía una hija pequeña. “¿Hasta dónde hemos llegado?“, expresó una de las personas que grabó el incidente.

Efecto de las redadas en Union City

Este tipo de operativos ha modificado el estilo de vida de la comunidad migrante de Union City y el resto de Nueva Jersey.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times en agosto de este año, la presencia de los agentes provocó la caída drástica de las ventas en los comercios de la zona.

La presencia de los agentes provocó la caída drástica de las ventas en algunos comercios de Nueva Jersey STEPHANIE KEITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Asimismo, ante la falta de clientes presenciales, tiendas de comestibles han tenido que cambiar su modelo de atención a pedidos telefónicos en zonas como Lakewood.

“Empecé a ver cómo se llevaban a la gente delante de mí y los perseguían como animales”, dijo Moisés Méndez, de 17 años, en diálogo con el medio estadounidense.

Últimos datos de arresto por parte del ICE en Nueva Jersey

Los arrestos del ICE en el Estado Jardín se han incrementado en los últimos meses. Según un análisis de PIX11 publicado por Hoodline, las detenciones aumentaron un 147.6% entre mayo y julio de este año.

Otro estudio presentado por The New York Times basado en el grupo de Deportation Data Project aseguró que, en julio de este año, se contabilizaron más de 2100 personas arrestadas, convirtiéndose en la cifra mensual más alta en al menos cuatro años.