Zohran Mamdani rechazó el aumento de su sueldo de US$300.000 como alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el jueves 16 de julio que rechazará el aumento de sueldo aprobado por el Concejo Municipal, que elevaría su salario anual un 18%, de US$258.750 a US$305.800. Según indicó el funcionario, tomó la decisión porque prefiere que ese dinero se destine a los neoyorquinos que atraviesan dificultades económicas.

Por qué Zohran Mamdani rechazó el aumento de su sueldo en Nueva York

En una conferencia de prensa del pasado jueves, Mamdani aseguró que no aceptará un aumento salarial y sostuvo que, durante sus recorridas por la ciudad, ningún vecino le dijo que el alcalde cobraba “demasiado poco”.

La medida obtuvo 42 votos a favor, seis en contra. La presidenta del Concejo, Julie Menin, se abstuvo y anunció que no aceptará el aumento salarial que le correspondía como integrante del cuerpo legislativo.

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