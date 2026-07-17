LA NACION

Zohran Mamdani rechazó el aumento de su sueldo de US$300.000 como alcalde de Nueva York

La iniciativa recibió 42 votos a favor y seis en contra; la presidenta del cuerpo legislativo, Julie Menin, se abstuvo y también renunció al incremento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El alcalde pretende que esos recursos se destinen a los neoyorquinos con dificultades económicas
El alcalde pretende que esos recursos se destinen a los neoyorquinos con dificultades económicasGobierno de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el jueves 16 de julio que rechazará el aumento de sueldo aprobado por el Concejo Municipal, que elevaría su salario anual un 18%, de US$258.750 a US$305.800. Según indicó el funcionario, tomó la decisión porque prefiere que ese dinero se destine a los neoyorquinos que atraviesan dificultades económicas.

Por qué Zohran Mamdani rechazó el aumento de su sueldo en Nueva York

En una conferencia de prensa del pasado jueves, Mamdani aseguró que no aceptará un aumento salarial y sostuvo que, durante sus recorridas por la ciudad, ningún vecino le dijo que el alcalde cobraba “demasiado poco”.

La medida obtuvo 42 votos a favor, seis en contra. La presidenta del Concejo, Julie Menin, se abstuvo y anunció que no aceptará el aumento salarial que le correspondía como integrante del cuerpo legislativo.

Noticia en desarrollo.

LA NACION
Más leídas
  1. Grandes y famosas películas que hoy no podrían filmarse de ningún modo
    1

    Grandes y famosas películas que hoy no podrían filmarse de ningún modo

  2. La fuerte crítica de un semanario uruguayo para los hinchas celestes que apoyaron a Inglaterra
    2

    Fuerte crítica de Búsqueda a los uruguayos que alentaron contra la Argentina: “Somos un pueblo envidioso y desconfiado”

  3. De la escandalosa separación de su ex al affaire con Sabrina Rojas y un Mundial acompañado por Ludmila Isabella
    3

    Nico González: de la escandalosa separación de su ex al affaire con Sabrina Rojas y un Mundial muy bien acompañado

  4. La Justicia avanza contra una casa de cambio que movió millones de dólares de un secretario de Kirchner
    4

    La Justicia avanza contra una casa de cambio que movió millones de dólares de un secretario de Kirchner