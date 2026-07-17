El plan de Mamdani contra los anuncios engañosos y los cargos ocultos en los alquileres de Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani presentó un paquete de 23 acciones y propuestas destinadas a fortalecer la protección de los inquilinos en Nueva York, mejorar la calidad de las viviendas y responsabilizar a los propietarios negligentes. Algunas podrán implementarse mediante acciones ejecutivas o reglas de las agencias municipales, mientras que otras requerirán legislación, litigios o estudios adicionales.

Las claves del plan de Mamdani para lograr transparencia y justicia en el mercado de alquileres de Nueva York

La Oficina del Alcalde compartió un comunicado el jueves 16 de julio en el que dio a conocer los detalles de un paquete de 23 políticas basadas en los testimonios de miles de neoyorquinos en las Audiencias sobre el Abuso en el Alquiler celebradas en los cinco distritos.

Entre las 23 medidas anunciadas por Mamdani en su plan, algunas apuntan a la transparencia en los costos de servicios públicos y los cargos ocultos @NYCMayor

Entre las propuestas clave, figuran varios puntos que impactan contra los anuncios y cargos ocultos:

Divulgación de anuncios alterados mediante inteligencia artificial: el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador utilizará su autoridad reglamentaria para exigir que los avisos con fotografías modificadas digitalmente o mediante IA incluyan una advertencia clara. La obligación entrará en vigor después de que finalice el proceso de elaboración de la regla.

el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador utilizará su autoridad reglamentaria para exigir que los avisos con fotografías modificadas digitalmente o mediante IA incluyan una advertencia clara. La obligación entrará en vigor después de que finalice el proceso de elaboración de la regla. Mayor transparencia sobre los servicios públicos: la administración trabajará con el Concejo Municipal para definir qué gastos corresponden a los inquilinos y crear una divulgación estandarizada en los contratos de alquiler. El objetivo es informar antes de la firma sobre la calefacción, el agua caliente, la electricidad, la medición del consumo y las políticas de interrupción del servicio.

la administración trabajará con el Concejo Municipal para definir qué gastos corresponden a los inquilinos y crear una divulgación estandarizada en los contratos de alquiler. El objetivo es informar antes de la firma sobre la calefacción, el agua caliente, la electricidad, la medición del consumo y las políticas de interrupción del servicio. Limitación de los controles de crédito: la administración propondrá una legislación para que los propietarios puedan exigir una verificación crediticia o una prueba de ingresos equivalente a 40 veces el alquiler mensual, pero no ambas.

El anuncio de Mamdani sobre el plan vinculado al mercado de alquileres de Nueva York

Los puntos clave del plan de Mamdani sobre la vivienda en Nueva York

El documento, titulado “Informe de las Audiencias sobre Estafas de Alquiler”, divide las 23 medidas en cuatro estrategias, cada una establece:

Estrategia para fortalecer el cumplimiento contra las quejas de calidad de vivienda más comunes:

Investigar cada queja de calefacción

Abordar plagas mediante coordinación interinstitucional

Mejorar el acceso a ascensores: incluye un programa piloto para instalar ascensores pequeños en edificios antiguos.

Fortalecer la erradicación de moho: organización de jornadas de inspección de techo a sótano en edificios con inquilinos organizados.

Abordar incendios residenciales: creación de una unidad para apoyar a inquilinos desplazados.

Estrategia para ampliar las acciones de cumplimiento integral para mejorar la vivienda:

Lanzar “Fix the City”, una iniciativa dedicada a intervenir edificios con problemas crónicos.

Aumentar acceso a información del propietario: modernización del registro de propiedades.

Permitir que inquilinos programen inspecciones de HPD: sistema vía mensajes de texto para reducir las quejas cerradas.

Aumentar tarifas y rendición de cuentas en la Lista de Vigilancia de Autocertificación: multas automáticas a dueños que mientan al certificar que han realizado reparaciones.

Mejorar la capacidad de litigio y el cobro de multas.

Crear un grupo de trabajo para resolver problemas administrativos, como estrategia para reducir casos de desalojo.

Imponer multas recurrentes por violaciones de DOB: emisión de penalidades anuales y persistentes contra dueños que no corrijan infracciones.

Expandir autoridad de gravamen del DOB: permitir que las deudas por multas superiores a 25.000 dólares se conviertan en gravámenes contra la propiedad.

Hacer más eficaz el Programa de Cumplimiento Alternativo (AEP, por sus siglas en inglés): aumento de penalidades y tarifas para edificios que permanezcan estancados.

Estrategia para empoderar a los inquilinos para que tomen acciones:

Reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinos: reglas para que las organizaciones de inquilinos puedan negociar colectivamente con los propietarios.

Días de cumplimiento interinstitucional con sindicatos.

Modificar la categoría de infracciones que afectan el alquiler (RIV, por sus siglas en inglés): actualización de la lista de fallas graves.

Optimizar información sobre derechos y combate al acoso: creación de una guía centralizada en línea con recursos.

Combatir acoso relacionado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés): campaña para denunciar a dueños que amenazan a inquilinos indocumentados.

La cuarta estrategia, orientada a hacer más justo y transparente el mercado local de la vivienda, reúne las medidas relacionadas con anuncios alterados, verificaciones crediticias, cobros indebidos y responsabilidades por los servicios públicos.

Las nuevas políticas sobre vivienda y alquileres en Nueva York forman parte del plan Block by Block de Mamdani NYC Mayor Office

Las declaraciones de Mamdani y las autoridades de Nueva York sobre el plan anunciado

Las acciones se basan en el plan de vivienda del alcalde, “Block by block”, que traza un camino para construir 200 mil viviendas asequibles, preservar otras 200 mil y hacer cumplir las protecciones para inquilinos más estrictas del país, según las autoridades.

En el comunicado, el alcalde se refirió a la participación pública en el plan integral. “En las audiencias sobre abusos en el alquiler celebradas en los cinco distritos, escuchamos a miles de neoyorquinos que vivían con moho sin tratar, plagas sin resolver y cargos sin explicación. Escuchar fue solo el primer paso", indicó, y luego enfatizó el rol estatal.

“Desde exigir la divulgación de anuncios modificados con inteligencia artificial hasta modernizar nuestros sistemas de control de cumplimiento de códigos y, finalmente, reconocer a los sindicatos de inquilinos, estamos dejando claro que todo neoyorquino merece un hogar seguro, y todo propietario que se niegue a proporcionarlo rendirá cuentas”, concluyó Mamdani.

Por su parte, Leila Bozorg, vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, apuntó: “Las medidas descritas en el Informe sobre el Abuso en el Alquiler contribuirán a crear una ciudad donde todos los neoyorquinos puedan vivir con dignidad”.