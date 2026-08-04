Nuevo comisionado quiere llevar a la MLS al "siguiente nivel"

El nuevo comisionado de la liga norteamericana de fútbol (MLS), Larry Berg, dijo este martes que la competición está lista para alcanzar el "siguiente nivel" y que está entusiasmado por intentar llevarla hasta allí.

Berg, copropietario y gestor del Los Angeles Football Club (LAFC), fue elegido en el cargo el lunes y sucederá a Don Garber como comisionado de la Major League Soccer el próximo año.

"Tenemos esta gran oportunidad de llegar a ese siguiente nivel en la MLS", dijo Berg en su rueda de prensa de presentación en Nueva York. "Encabezar ese impulso es un sueño de toda la vida".

Los propietarios de la MLS seleccionaron a Berg como el tercer comisionado en la historia de la liga. Tomará el relevo de Don Garber, quien sucedió a Doug Logan en 1999.

Garber continuará en el cargo durante el resto del año y, después de que Berg tome las riendas el 1 de enero, pasará a desempeñarse como presidente de la liga.

Berg dejó claro que su misión es seguir impulsando el crecimiento de la competición, luego de un trabajo de tres décadas que consideró bueno.

"La parte de infraestructura fue sobresaliente. Tenemos los cimientos. Tenemos los estadios, tenemos las instalaciones de entrenamiento, tenemos las academias", afirmó.

"Si logramos añadir sobre eso un poco de visión de futuro y otras cosas que nos hagan más emocionantes y más competitivos, entonces creo que estaremos en una posición excelente", agregó.

- Los desafíos -

La liga, que en los últimos años ha recibido a astros experimentados como Lionel Messi, Antoine Griezmann o Robert Lewandowski, busca capitalizar la emoción generada en Estados Unidos por el reciente Mundial.

La MLS también se adentra en un período de cambios, ya que pasará de su actual calendario, de febrero a diciembre, a una temporada que se ajuste al de las ligas europeas.

El cambio supondrá una campaña de febrero a mayo en 2027, denominada MLS Sprint Season. Esta preparará el terreno para el inicio del curso 2027-28 en julio de 2027, que concluirá con la MLS Cup 2028 en mayo de 2028.

Otros asuntos que Berg tendrá que afrontar son las propuestas de cambios en las normas de plantilla y tope salarial, un nuevo convenio colectivo con los jugadores y un nuevo acuerdo de derechos de transmisión, dado que el contrato actual con Apple TV termina a mediados de 2029.

Durante el mandato de Garber, la MLS superó graves desafíos financieros en la década de 2000, creció hasta alcanzar 30 clubes y vio la construcción de 26 nuevos estadios de fútbol.

- "Quieren cambios" -

Cinco clubes están ahora valorados en más de 1.000 millones de dólares, según Forbes. Entre ellos se encuentra el Inter Miami de Messi, copropiedad de David Beckham y que juega en el nuevo Nu Stadium de Miami.

Los otros son LAFC, LA Galaxy, Atlanta United y New York City FC.

Según las normas ligueras, Berg deberá renunciar a su participación accionaria en LAFC, al que ayudó a situar en la élite de la liga tras ganar la MLS Cup en 2022 y el Supporters' Shield como mejor equipo en la clasificación general de las temporadas regulares de 2019 y 2022.

Berg dijo que realizará una "gira de escucha" por toda la liga para recabar opiniones de propietarios, jugadores, empleados y patrocinadores sobre cómo debería evolucionar la MLS.

Varios actores de la liga "quieren cambios. La forma en que llevan a cabo esos cambios es distinta, sus prioridades son distintas", sostuvo. "Pero la gente quiere hacer avanzar esta liga y quiere involucrarse de lleno. Mi trabajo es encontrar la mejor manera de hacerlo".