Nuevo jefe de la Fed dice que quiere dirigir una institución "orientada a las reformas"

El nuevo jefe de la Reserva Federal estadounidense, Kevin Warsh, dijo que liderará una institución "orientada a las reformas" al prestar juramento en la Casa Blanca el viernes

"Para cumplir esta misión, dirigiré una Reserva Federal orientada a las reformas, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, alejándonos tanto de marcos y modelos estáticos como manteniendo claros estándares de integridad y desempeño", afirmó tras jurar el cargo

Luego pidió a los gobernadores del banco que persigan sus objetivos "con sabiduría y claridad, independencia y determinación", y agregó que "la inflación puede ser más baja, el crecimiento más sólido, el salario real neto más alto y Estados Unidos puede ser más próspero" si así lo hacen