Nuevo portaaviones estadounidense llega a Oriente Medio

El ejército estadounidense anunció el jueves la llegada de un nuevo portaaviones a Oriente Medio en sustitución del "USS Abraham Lincoln", cuyo despliegue en el mar durante meses suscitó preocupaciones sobre las condiciones de vida de su tripulación.

El "USS George Washington" opera "en Oriente Medio como parte del despliegue previsto, tras haber llegado ayer (miércoles) a la zona de operaciones del Centcom", precisó el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio en X.

Las condiciones de vida de los marineros a bordo del portaaviones "USS Abraham Lincoln", desplegados desde hace más de ocho meses, provocaron críticas en Estados Unidos.

Desde hace varios días, legisladores y familias de marineros han confrontado a las autoridades del ejército sobre las difíciles condiciones a las que estaba expuesta la tripulación, en particular la escasez de alimentos.

Algunas familias han informado de graves problemas de salud mental y de intentos de suicidio a bordo.

El presidente Donald Trump desestimó la semana pasada estas preocupaciones al tiempo que confirmaba la sustitución del portaaviones por el "USS George Washington", mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró que la situación había sido "caricaturizada".

El portaaviones "USS Abraham Lincoln" zarpó de San Diego, California, el 21 de noviembre de 2025 para una misión en el mar de China Meridional y fue redirigido hacia Oriente Medio antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran el 28 de febrero la guerra contra Irán.