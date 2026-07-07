"Nunca estuvimos metidos en el partido", lamenta Pochettino

El seleccionador de EE.UU., Mauricio Pochettino, consideró que su equipo fue eliminado en octavos de final del Mundial porque "nunca" estuvo concentrado en el juego ante Bélgica, que lo goleó 4-1 este lunes en Seattle.

El Team USA sucumbió ante un doblete de Charles De Ketelaere (9', 33') y tantos de Hans Vanaken (57') y del goleador histórico belga Romelu Lukaku (90+3'). Los anfitriones descontaron a través de Malik Tillman (31').

La eliminación de Estados Unidos, que sigue a las de México y Canadá también en octavos, deja a la Copa del Mundo sin ninguna de las tres selecciones anfitrionas.

"Desde el principio todo el mundo vio que no conectamos con el partido, nunca estuvimos metidos en el partido. Ni siquiera cuando marcamos y logramos el 1-1, porque encajamos (otro gol) en la siguiente acción. Fue como si todo fuera muy duro desde el inicio", dijo el entrenador argentino a la transmisión oficial de televisión.

"Felicitar a Bélgica, fueron mejores que nosotros. Creo que no fue nuestro día, y eso no es buscar excusas ni buscar argumentos, porque no mostramos lo que normalmente el equipo puede mostrar, y esa es la realidad", agregó.

El Team USA alineó de inicio a su goleador Folarin Balogun, a quien la FIFA permitió jugar pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

Pero fue superado desde el inicio por una Bélgica extramotivada que le asestó una dolorosa goleada frente a la mirada en el palco del jefe del órgano rector del balompié, Gianni Infantino.

"Creo que tenemos que aprender, ya que es un proceso de aprendizaje. Necesitamos analizar este partido y ver por qué no lo afrontamos de la misma manera que el resto del Mundial", afirmó Pochettino, sin mencionar el caso de Balogun.

"En lo colectivo y en lo individual, por supuesto el principal responsable soy yo, y sí, tenemos que ver y revisar lo que hicimos, porque no fue el rendimiento ni la forma en que normalmente sabemos jugar", apuntó.