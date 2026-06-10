"Nunca victimicé a nadie", dice Bill Gates en audiencia sobre caso Epstein

El cofundador de Microsoft Bill Gates negó el miércoles tener conocimiento sobre conductas delictivas de Jeffrey Epstein y haber "victimizado" él mismo a nadie, al declarar en el Congreso de Estados Unidos sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual.

El nombre del multimillonario figura en los documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de Epstein con prominentes personalidades.

"Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en conductas delictivas en curso. Nunca fui a su isla, a su hacienda ni a su casa en Florida. Nunca victimicé a nadie", dijo Gates en el testimonio preparado para declarar a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicado en su sitio web personal.