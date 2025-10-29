Nvidia es la primera empresa en superar los US$5 billones de capitalización bursátil
El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió el miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones.
El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió el miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los US$5 billones de capitalización bursátil.
Poco después de la apertura de Wall Street, el precio de sus acciones se situaba en US$210,90 (+4,91%), con lo que superaba la barrera de los US$5 billones.
Nvidia es uno de los mayores fabricantes de microprocesadores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, lo que la ha impulsado a situarse como la compañía con mayor valor bursátil del mundo.
Por detrás de Nvidia se sitúan las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta, todas estadounidenses.
