Buenas noticias en Texas: Abbott financia certificaciones en trabajos con alta demanda en 2026

El gobernador Greg Abbott otorgó más de 1.777.641 dólares a través de subvenciones del programa de Empleos y Educación para Texanos (JET, por sus siglas en inglés) para beneficiar a estudiantes del sureste de Texas. Los fondos facilitan la compra de equipos técnicos destinados a la capacitación inicial de 410 personas en empleos con alta demanda laboral.

Beneficiarios del fondo JET para formación profesional en Texas

Los recursos económicos anunciados por Abbott están destinados a estudiantes de seis instituciones educativas ubicadas en la región sureste del Estado de la Estrella Solitaria.

Greg Abbott impulsó la financiación para capacitar a profesionales jóvenes en Texas Archivo

Según un comunicado, los programas de estudio incluyen puestos como analistas de seguridad informática, enfermeros titulados, soldadores y técnicos en reparación de equipos industriales.

Particularmente, los establecimientos incluidos son:

Brazosport College , que recibió US$356.250 para la formación de 75 especialistas en seguridad de la información .

, que recibió US$356.250 para la formación de 75 . El Distrito Escolar de Hitchcock , que obtuvo US$190.769 destinados a 65 aspirantes a enfermeros prácticos y vocacionales.

, que obtuvo US$190.769 destinados a 65 aspirantes a prácticos y vocacionales. Kountze ISD , institución a la que se designaron US$353.282 para preparar a 90 estudiantes en el área de soldadura .

, institución a la que se designaron US$353.282 para preparar a 90 estudiantes en el área de . El Instituto Tecnológico Lamar , que consiguió US$354.853 para capacitar a 50 técnicos en mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.

, que consiguió US$354.853 para capacitar a 50 y electrónicos. El Colegio Comunitario de San Jacinto , al que se le destinaron US$189.987 para instruir a 110 técnicos en ingeniería eléctrica .

, al que se le destinaron US$189.987 para instruir a . West Sabine ISD, que recibió US$332.500 para la educación de 20 futuros enfermeros titulados en colaboración con el Instituto Tecnológico Lamar.

Abbott resaltó la importancia de financiar la capacitación de jóvenes de Texas

En el comunicado, el gobernador republicano aseguró que la “fuerza laboral joven y capacitada” es el “mejor recurso” que tiene actualmente el Estado de la Estrella Solitaria.

En esa misma línea, el mandatario republicano destacó el impacto que tendrá la distribución de fondos: “Esta subvención de US$1,7 millones destinada a escuelas de todo el sureste de Texas brindará a los estudiantes la oportunidad de obtener capacitación técnica y profesional práctica”.

Por otro lado, Joe Esparza, presidente de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés), brindó su testimonio y destacó la alineación de las becas y los planes de estudio con las demandas del mercado laboral texano.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

“Con estos fondos, seis escuelas del sureste de Texas capacitarán a más de 400 estudiantes para ocupaciones con alta demanda”, manifestó Esparza y enfatizó que este tipo de medidas ayudan a alcanzar la “prosperidad económica”.

Cómo se entregarán los fondos JET para la formación de personal joven en Texas

La TWC será la encargada de administrar los fondos para satisfacer los costos iniciales de desarrollo de programas. Según indicó el comunicado del gobierno estatal, el equipo adquirido mediante las becas debe orientarse exclusivamente a ocupaciones con alta necesidad de talento humano.

La Legislatura de Texas proveerá los recursos cada dos años para colegios públicos y distritos escolares.

Distintos rubros laborales serán beneficiados por el programa anunciado por Abbott en Texas Freepik

El programa permite que instituciones públicas, distritos escolares y escuelas chárter afronten los costos para extender las iniciativas de enseñanza técnica.

Las autoridades destacaron que los equipos adquiridos gracias a los recursos obtenidos serán de ayuda para promover el entrenamiento práctico necesario para ocupar roles de distintas áreas profesionales.