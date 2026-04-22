Cámaras contra los conductores que incumplan en Florida: las multas que se aplicarán desde el 1° de mayo

El sistema escolar del condado de Duval, en Florida, comenzará a aplicar desde el 1° de mayo un programa de cámaras para sancionar a los automovilistas que pasen de forma ilegal junto a autobuses escolares detenidos. La iniciativa contempla la instalación de dispositivos en más de 900 unidades y prevé multas de 225 dólares para quienes incumplan la norma.

En qué consiste el programa de cámaras en los autobuses escolares de Duval

El distrito escolar lanzó el School Bus Stop-Arm Camera Violation Program en asociación con BusPatrol America.

El condado de Duval, en Florida, instaló cámaras en autobuses escolares para multar a conductores infractores Freepik

La medida comenzó el 1° de abril con una fase inicial sin multas y apunta a reforzar la protección de los más de 30.000 estudiantes de Team Duval, el término que usa el distrito para su comunidad estudiantil, que utilizan a diario el transporte escolar.

El sistema incorpora cámaras en la flota de estos vehículos para registrar en video y captar la información de las placas de autos que pasen de manera ilegal mientras el autobús esté detenido, con el brazo de parada desplegado y las luces rojas encendidas.

A partir de ese material, los conductores que no se detengan recibirán una notificación por la infracción. El distrito explicó que el objetivo del programa es reforzar el conocimiento de las normas de seguridad vial sobre los autobuses escolares y reducir las conductas peligrosas en esas maniobras.

El cronograma del programa sobre autobuses escolares en Duval, Florida

La implementación se organizó en fases. La colocación de las cámaras comenzó en marzo y el distrito prevé completar ese trabajo durante abril.

Durante este mes, Duval County Public Schools desarrolla una campaña de concientización pública.

En esa etapa, las cámaras ya están activadas, pero los automovilistas que violen la ley recibirán por correo una Warning Notice of Violation en lugar de una multa formal. Esa advertencia incluirá un enlace para ver el video de la infracción detectada.

La fase de sanción comenzará el 1° de mayo. Desde esa fecha, quienes no se detengan ante un autobús escolar en las condiciones previstas por la norma quedarán expuestos a una multa de US$225 por cada infracción.

Antes de emitir cada citación, la Policía Escolar revisará las imágenes para confirmar si existió una infracción.

Para la monitorización de las infracciones y la aplicación de multas, Duval County Public Schools se apoya en la legislación estatal de Florida, en particular en los estatutos 316.172 y 318.18(5), junto con la ley SB 994.

Los propietarios de vehículos podrán presentar pruebas si no eran quienes conducían al momento de la infracción Freepik

Las autoridades sostuvieron que el programa resulta necesario por la magnitud de las violaciones detectadas en Duval. De acuerdo con el texto oficial, el estado documentó más de 8000 infracciones al brazo de parada de autobuses escolares en un solo día de 2025.

Qué pasa si el conductor que generó la multa no es el dueño del vehículo

En los casos en que el titular registrado del vehículo no haya sido quien conducía al momento de la infracción, el propietario podrá tener que presentar pruebas o una declaración jurada para acreditar esa situación.

Las instrucciones de pago aparecerán dentro de la notificación de infracción que recibirá el usuario de Florida involucrado.

El proveedor del programa es BusPatrol America. El distrito indicó que la junta escolar aprobó a esa empresa para administrar el sistema en la reunión del 7 de octubre de 2025.