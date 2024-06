Nvidia, Microsoft y OpenAI, investigadas en EEUU por posibles prácticas antimonopolio

El gobierno estadounidense abrirá investigaciones para determinar si OpenAI, Nvidia y Microsoft son culpables, o no, de prácticas antimonopolio, según reportó el jueves el periódico The New York Times.

Según el Times, el Departamento de Justicia dirigirá las investigaciones sobre el diseñador de semiconductores Nvidia, mientras que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) se centrará en OpenAI y Microsoft.

Contactados por la AFP, OpenAI, Nvidia, el Departamento de Justicia y la FTC declinaron hacer comentarios.

Microsoft no respondió de inmediato.

Desde el lanzamiento de la interfaz ChatGPT en noviembre de 2022, uno de los sistemas de inteligencia artificial (IA) más populares del mundo, se ha desatado una carrera frenética para ganar la delantera en este terreno digital.

El desarrollo de esta tecnología requiere una inversión colosal, principalmente en servidores y procesadores para entrenar a los programas de IA, conocidos como modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), que serán capaces de responder a peticiones en lenguaje cotidiano.

Sólo un puñado de gigantes tecnológicos tiene la capacidad de dedicar el capital necesario para convertirse en un actor legítimo de la IA generativa.

OpenAI está muy bien posicionada al haber sido la primera en ofrecer su interfaz ChatGPT.

Microsoft también toma la delantera, gracias a una asociación con OpenAI, con el despliegue de esta tecnología en productos y servicios de consumo, lo que le permite empezar a rentabilizar sus inversiones.

De su lado, Nvidia ocupa una posición central en la industria de los semiconductores. Sus chips, conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU), son, de lejos, los más demandados para desarrollar la IA generativa.

A comienzos de enero, la FTC anunció que había iniciado una investigación sobre las colosales inversiones realizadas por Microsoft, Google y Amazon en las principales startups de IA generativa, OpenAI y Anthropic.

