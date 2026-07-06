Nyland, el arquero que busca equipo, le paró los pies al gigante Brasil

Un modesto portero sin equipo la próxima temporada borró las esperanzas del gigante Brasil de lograr una sexta Copa del Mundo: el noruego Orjan Nyland protagonizó una actuación perfecta, que incluyó un penal atajado, para facilitar el pase de su selección a cuartos por primera vez en su historia.

La revolución de las coletas dejó a las figuras brasileñas entre lágrimas en el MetLife Stadium: Erling Haaland se encargó de ajusticiarlos (79' y 90'), Nyland de detenerlos.

El arquero de 35 años se agigantó en el escenario de la final del Mundial el 19 de julio, dejando a su país a dos partidos de alcanzarla.

Su momento cumbre, el penal detenido a Bruno Guimarães (14') que le dio confianza para seguir parando en seco a las estrellas brasileñas.

"Obviamente, cuando puedes detener un penal tan temprano, luego es muy difícil vencerte. Fue un gran momento para mí, pero también para el equipo, para darnos un poco de aire", dijo en zona mixta sobre su acción decisiva.

Nyland subrayó además el trabajo que hace con el psicólogo deportivo Geir Jordet, que le ayuda a mantener la calma en los lanzamientos.

"Empecé con él en 2013, cuando estaba en el Bodo Glimt. Tuvimos una charla de más de una hora antes de este partido, pero no es sólo él, también el cuerpo técnico, los entrenadores de porteros, el equipo de análisis... Todos nos ayudaron y me ayudaron a pararlo. El mérito es de todos", dijo.

- Un vuelo milagroso -

A continuación Nyland tiró de piernas y manos para taponar las acometidas de Vinícius, Gabriel Martinelli, Rayan e incluso su compañero Kristoffer Ajer (85'), que rechazó un balón en dirección a su propia portería con Nyland volando para salvarlo con la punta de los dedos. Hubiera sido el empate 1-1.

El gigante rubio abraza la gloria tras una carrera como perfecto trotamundos del balón con hasta nueve equipos de cuatro países diferentes en su carrera.

Aterrizó en Sevilla en 2023 procedente del Leipzig para sustituir al marroquí Yassine Bounou, que salía por la puerta grande con destino al fútbol saudita.

La llegada de Matías Almeyda al banquillo al principio de la última temporada y del griego Odisseas Vlachodimos a la portería le dejó sin opciones de jugar con regularidad.

Solo disputó siete partidos, lo que hizo tambalear su condición de titular con la selección noruega, aunque finalmente conservó el puesto y es uno de los héroes vikingos en el mejor Mundial de un equipo que no disputaba la gran competición desde 1998.

- Pique final con Neymar -

"Hemos escrito un poco de historia, así que ojalá muchos niños pequeños en Noruega puedan revivir este momento cuando salgan a jugar al fútbol", dijo en su domingo de gloria.

"Y que puedan soñar con que algún día estarán en la misma posición que yo, que es posible lograrlo sin importar de dónde vengas", añadió.

Su gran día también incluirá aparecer en la foto de la despedida de Neymar del Mundial y del fútbol internacional.

El 10 de Brasil, que había salido en la segunda parte, fue el encargado de lanzar un penal (90+10') que significó el 2-1 final.

Con los nervios a flor de piel, el afamado atacante y el anónimo arquero se encararon antes del lanzamiento y también después, con Neymar perdiendo un tiempo precioso en ir a restregar en su cara el gol conseguido.

Finalmente Nyland y la tropa vikinga volvieron a organizar su ya famosa remada en el césped del MetLife Stadium para celebrar la gesta.

Seguramente por entonces muchos equipos ya habían apuntado el nombre del arquero rubio con una coleta que dejó a Neymar entre lágrimas.