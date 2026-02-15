Obama compara ofensiva antinmigración en Minnesota a la conducta vista "en dictaduras"

El expresidente estadounidense Barack Obama condenó el sábado los operativos de agentes de la policía de inmigración (ICE) en Minnesota, y comparó su comportamiento con la conducta que se ha visto "en dictaduras".

Miles de efectivos federales, entre ellos agentes de ICE, llevaron a cabo hasta la semana pasada redadas y detenciones en una ofensiva que la administración de Donald Trump dice eran dirigidas contra criminales.

Obama calificó de ilegales esas acciones de los agentes de ICE, pero fue más allá en una entrevista transmitida el sábado con el podcaster de izquierdas Brian Tyler Cohen .

"El comportamiento ilícito de los agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso" afirmó Obama.

Comparó las acciones de los agentes federales, que incluyeron tiroteos mortales, con las que "en el pasado hemos visto en países autoritarios y que hemos visto en dictaduras"

Pero Obama, el único presidente negro de la historia de Estados Unidos, dijo también que encontró esperanza en el rechazo de las comunidades contra estos operativos.

"No solo de forma aleatoria, sino de una forma sistemática y organizada, ciudadanos que decían 'este no es el Estados Unidos en el que creemos' y vamos a contraatacar, y vamos a responder con la verdad y con cámaras y con protestas pacíficas", declaró.

"Mientras haya ciudadanos haciendo esto, siento que vamos a salir adelante", agregó.

Tom Homan, el zar fronterizo a quien Trump dejó la responsabilidad de estos operativos, anunció el jueves el fin de la operación antimigratoria en Minnesota, que desató grandes protestas e indignación en todo el país.