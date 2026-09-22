El IRS emite una alerta por una oferta de créditos tributarios que no existe y puede generar multas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre promotores que ofrecen supuestos “créditos fiscales tribales” para reducir impuestos federales u obtener reembolsos. El organismo afirmó que esos créditos no existen en la legislación federal y que incluirlos en una declaración puede derivar en impuestos adeudados, intereses, multas y, en ciertos casos, consecuencias penales.

Cómo detectar los créditos fiscales falsos que alertó el IRS antes de declarar impuestos

La alerta, identificada como IR-2026-112 (ver sitio oficial), apunta a ofertas que se presentan con nombres como “Tribal Tax Credits”, “Native American Tax Credits” o expresiones similares. El IRS informó que algunos promotores dicen vender esos beneficios a través de entidades vinculadas a comunidades tribales, pero que no existe un acuerdo federal que habilite esa operación.

Según informó el IRS, una declaración que reclama un crédito inexistente contiene una afirmación falsa aunque inicialmente haya sido aceptada o se haya emitido un reembolso.

Esa aceptación inicial no implica que la agencia haya validado el crédito: las declaraciones pueden ser revisadas más adelante.

La advertencia también alcanza a asesores y preparadores de impuestos. El organismo señaló que los promotores pueden citar disposiciones reales para dar apariencia de legitimidad, entre ellas reglas sobre transferencia de ciertos créditos de energía limpia o el programa New Markets Tax Credit. Ninguno de esos mecanismos crea el crédito denunciado en la alerta.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Recomendaciones del IRS para evitar estafas

Para quienes reciben una propuesta de este tipo, hay señales prácticas para detenerse y revisar.

Por ejemplo, ofertas de créditos a precio muy inferior a su supuesto valor, urgencia para decidir, referencias a acuerdos gubernamentales no públicos, opiniones legales imposibles de comprobar y pedidos de firmar acuerdos de confidencialidad antes de recibir información básica.

En términos prácticos, una promesa de reembolso extraordinario debería contrastarse con el nombre exacto del crédito, la norma que lo crea y las instrucciones del IRS.

El IRS advierte que una empresa o una persona promotora puede invocar vocabulario oficial sin que exista el beneficio que ofrece, una diferencia que conviene revisar antes de presentar la declaración.

El IRS anunció un nuevo crédito federal por becas escolares: qué estados participan IRS / Freepik

La agencia recomienda reportar promociones sospechosas mediante el Formulario 14242, destinado a informar esquemas tributarios abusivos o preparadores que los promueven.

También existe un canal para aportar información sobre fraude fiscal. Presentar un reporte no reemplaza el asesoramiento profesional individual, pero puede ayudar a registrar una oferta que no coincide con la normativa vigente.

Lo que hay que saber

¿Qué crédito fiscal alertó el IRS? Los denominados “créditos fiscales tribales”, una oferta que el organismo dijo que no existe bajo la legislación federal.

Los denominados “créditos fiscales tribales”, una oferta que el organismo dijo que no existe bajo la legislación federal. ¿Qué riesgo tiene declararlo? La persona contribuyente puede enfrentar el impuesto correcto, intereses, multas y posibles consecuencias penales, según el IRS.

La persona contribuyente puede enfrentar el impuesto correcto, intereses, multas y posibles consecuencias penales, según el IRS. ¿Una declaración aceptada valida el crédito? No: la aceptación inicial de una declaración no significa que el IRS haya aprobado el beneficio reclamado.

No: la aceptación inicial de una declaración no significa que el IRS haya aprobado el beneficio reclamado. ¿Cómo se puede reportar una oferta sospechosa? El IRS indica usar el Formulario 14242 para informar promociones tributarias abusivas o preparadores que las impulsen.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.