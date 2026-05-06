Ohtani permite jonrones a Walker y Shewmake y Astros vencen 2 a 1 a Dodgers

HOUSTON (AP) — Shohei Ohtani permitió sus primeros dos jonrones de la temporada a Christian Walker y Braden Shewmake, y Peter Lambert lanzó siete sólidas entradas para que los Astros de Houston vencieran la noche del martes 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles.

Lambert (2-2) permitió tres hits y otorgó cuatro bases por bolas, con cuatro ponches, en su salida más larga de la temporada. Bryan King cedió una carrera en la octava antes de lanzar una novena sin anotaciones para su tercer salvamento.

Con un out en la segunda, Shewmake conectó una recta de Ohtani a las gradas del jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 2-0. Shewmake, que tuvo dos hits, fue incorporado tarde a la alineación después de que el boricua Carlos Correa fuera descartado por una lesión en el tobillo izquierdo.

Ohtani (2-2) permitió cuatro hits y dos carreras, con ocho ponches, en siete entradas.

Los Dodgers llenaron las bases con dos outs en la cuarta entrada, pero el venezolano Miguel Rojas bateó un rodado para un out forzado, lo que permitió a Lambert salir del apuro.

Los Astros tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la parte baja del episodio, cuando tuvieron corredores en primera y tercera con dos outs. Pero Ohtani ponchó al venezolano José Altuve para terminar la entrada. ___

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