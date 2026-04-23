ONG advierten a los visitantes del Mundial sobre viajar a US$

Más de 120 organizaciones de derechos humanos emitieron el jueves una advertencia de viaje en la que señalan que los visitantes al Mundial de fútbol de 2026 podrían enfrentar "graves violaciones de derechos" debido a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos.

La coalición afirmó que los aficionados, jugadores, periodistas y otros viajeros que asistan a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos corren el riesgo de verse afectados por lo que describió como la "draconiana agenda migratoria y contraria a los derechos humanos" de la administración de Donald Trump.

El colectivo instó a la FIFA a presionar al gobierno estadounidense para garantizar la seguridad de todos los viajeros al torneo. El patrón del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, tiene estrechos vínculos con Trump.

"La FIFA se ha limitado a hacer declaraciones vacías sobre los derechos humanos mientras se acerca a la administración Trump, poniendo en riesgo de sufrir daños y ver vulnerados sus derechos básicos a millones de personas", dijo Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

"Hace tiempo que la FIFA debería aprovechar su influencia para impulsar cambios de políticas significativos y garantías vinculantes que hagan que la gente se sienta segura para viajar y disfrutar de los partidos", agregó.

- Alerta de "tratos crueles" -

La coalición alertó que los extranjeros que visiten Estados Unidos durante el Mundial (11 de junio al 19 de julio) afrontan riesgos específicos, entre ellos "denegación arbitraria de entrada y riesgo de arresto, detención o deportación".

También encaran "controles invasivos de redes sociales y registros de dispositivos electrónicos; aplicación violenta e inconstitucional de las leyes migratorias y perfil racial".

Las organizaciones también señalaron que los visitantes podrían enfrentarse a la "represión de la libertad de expresión y de protesta y al aumento de la vigilancia; tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso la muerte" mientras se encuentren detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (Ice).

La mayoría de los partidos del Mundial —78 de 104— están programados para disputarse en Estados Unidos, que coorganiza el torneo junto con Canadá y México.

Cuatro selecciones clasificadas —Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil— podrían verse sin el apoyo de sus aficionados debido a las prohibiciones de viaje impuestas por el gobierno estadounidense, ya que Trump ha convertido la política antinmigración en el eje central de su segundo mandato.

Washington ha asegurado que las medidas represivas en materia migratoria no afectan a los visados de turista y, por extensión, a los aficionados con entradas para el máximo evento del fútbol.

La FIFA también ha establecido un proceso acelerado de citas consulares para las solicitudes de visado, aunque sin garantizar la concesión del mismo.

La preocupación entre los aficionados se ha intensificado en medio de las operaciones del Ice contra migrantes indocumentados.

En enero, dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra la ofensiva migratoria fueron asesinados por agentes federales en Minneapolis, lo que provocó una gran indignación generalizada.