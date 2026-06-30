ONU lanza llamamiento inicial de 50 millones de dólares para ayuda alimentaria para Venezuela

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas lanzó el martes un llamamiento inicial de 50 millones de dólares para alimentar durante tres meses a unas 500.000 personas en Venezuela, golpeada por mortíferos terremotos.

"Nuestro llamamiento inicial es de 50 millones de dólares para proporcionar ayuda alimentaria vital a hasta medio millón de personas durante los próximos tres meses", declaró Stephanie Hochstetter, responsable de la agencia de la ONU en el país, en una rueda de prensa por videoconferencia desde La Guaira, una región particularmente afectada.

Este llamamiento podrá revisarse en función de la continuación de la evaluación de las necesidades, señaló.

Antes del doble sismo del 24 de junio, el PMA tenía más de 3000 toneladas de comida almacenadas en el país, cantidad suficiente para alimentar "a más de 10.000 familias durante dos meses", dijo Hochstetter, quien mencionó también existencias disponibles en Colombia y Panamá.

"Los terremotos han afectado a numerosas familias, algunas de las cuales ya tenían dificultades para costear alimentos básicos. Ahora, con los medios de subsistencia destruidos y las infraestructuras gravemente dañadas, muchas familias corren el riesgo de hundirse aún más en la precariedad", advirtió.

"Lo que hemos aprendido de otros terremotos de esta magnitud es que, cuando la atención se desvanece, las necesidades no disminuyen. Por eso pedimos desde el principio un apoyo sostenible, para evitar que las familias queden atrapadas en un ciclo prolongado de inseguridad alimentaria", insistió.

Según la ONU, a comienzos de 2026, 7,9 millones de personas ya necesitaban ayuda humanitaria en Venezuela.