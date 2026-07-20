Opositor venezolano Leopoldo López pide un nuevo consejo electoral este año

El opositor venezolano Leopoldo López, que se exilió en España en 2020, pidió este lunes la constitución de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en su país de aquí a finales de año, como paso esencial para una transición política.

Venezuela necesita celebrar elecciones cuanto antes y "para poder llegar a esas elecciones necesitamos un nuevo consejo electoral, un nuevo CNE, como lo llamamos en Venezuela", declaró en un evento organizado por la organización Freedom House en Washington.

"Más que hablar de cuándo se celebrarán las elecciones, es importante hablar de cuáles son las condiciones necesarias para que tengan lugar", explicó.

"Espero que eso suceda en 2026, que acabemos 2026 con un nuevo consejo electoral", añadió.

López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en las protestas contra el entonces presidente Nicolás Maduro.

En 2017 recibió casa por cárcel y dos años después participó en un fallido alzamiento militar. Terminó en la casa del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid.

En octubre de 2025, el ahora depuesto Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia venezolano que despojara de su nacionalidad al líder opositor exiliado en Madrid, por sus comentarios favorables a un despliegue militar de EE.UU. en el Caribe en medio de su operación antidrogas.

López consiguió la nacionalidad española recientemente, por decisión de Madrid.

El gobierno interino de la presidenta Delcy Rodríguez ha previsto un plan de trabajo con la oposición a partir de agosto.